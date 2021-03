Çocuklar ışık ve ışık kirliliği hakkında çalışmalar yürütüyor

Gülay Kanatlı Ortaokulu ve Portekiz'deki Agrupamento de Escolas Gaia Nascente okulu arasındaki işbirliği sonucu yürütülen “Light Me The Way” adlı uluslararası eTwinning projesi ile ışık ve ışık kirliliği hakkında ortaokul öğrencileriyle dikkat çekici çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Proje, Gülay Kanatlı Ortaokulu Fen Bilimleri öğretmeni Dr. Funda Çıray Özkara tarafından yürütülüyor. Projede Türkiye ve Portekiz'e ek olarak Polonya, Fransa, İspanya, İtalya, Romanya, Ürdün, Yunanistan gibi farklı ülkelerden 23 okul yer alıyor.

Astronomi, Bilişim Teknolojileri, Edebiyat gibi disiplinlerarası çalışmaların da yer aldığı proje ile farklı ülkelerden öğrenciler aktif vatandaşlığı uygulamak ve iklim değişikliğini önlemek için ışığın önemini iyi yansıtan bir final ürünü ortaya koyacak ve işbirlikli çalışmalar yapacak. Proje kapsamında Güvenli İnternet Günü ve medya okuryazarlığı (Safer Internet Day and media literacy) teması doğrultusunda bir çevrimiçi etkinlik gerçekleştirilirken bu etkinlikte ev sahipliği yapan okul; Fen Bilimleri öğretmeni Dr. Funda Çıray Özkara'nın moderatörlüğünde sunumlar, mentimeter uygulaması ve kahoot oyunu gibi etkinlikler gerçekleştirdi. Projeye katılan öğrenciler proje etkinlikleri sayesinde kullandıkları yenilikçi uygulamalar ile dersleri eğlenceli ve kalıcı bir şekilde öğrenmeye başladıklarını ve velileri de memnuniyetlerini dile getirdi.

