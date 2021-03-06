Mamuca Göleti’nde çöp kirliliği Gölet çevresine atılan çöpler çirkin görüntüler oluşturuyor Göletin güzelliğini çöpler engelliyor

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Eskişehir’de bulunan Mamuca Göleti’nin çevresine duyarsızca atılan çöpler, çevre kirliğine neden oluyor.

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde yer alan ve kentin önemli piknik ve gezi bölgesi olan Mamuca Göleti’nin kıyısında yer alan çöp birikintileri görenleri hayrete düşürüyor. Duyarsız vatandaşlar tarafından atılan çöpler, gölün güzelliğini adeta yok ediyor. Göl kıyısında alkol şişeleri, çuvallar ve plastikler olmak üzere birçok atık bulunuyor. Özellikle pandemi sürecinde hayati önem taşıyan hijyenin unutulduğu göl kıyısını gören vatandaşlar, yetkililerden temizlik konusunda yardım bekliyor.

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