Dünya Lenfödem Farkındalık Günü Özel Lenfödem masajı ile tedavi mümkün

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr.

Nurhan Barutçu, 6 Mart Dünya Lenfödem Farkındalık Günü nedeniyle hastalık ve tedavisi hakkında bilgiler verdi.

Dünya genelinde 3 Mart 2016 günü oluşturulan Lenfödem Farkındalık Günü’nün amacı, lenfödem rahatsızlıktan korunma ve bu konuda insanları bilinçlendirmek. 5 yıldır dünya çapında çeşitli etkinliklerle hastalığın belirtileri ve tedavisi konulu etkinlikler düzenleniyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurhan Barutçu hastalık hakkında bilgi verirken rahatsızlığa yakalanmamak için püf noktalara değinerek önerilerde bulundu. Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurhan Barutçu rahatsızlığın tedavisi hususunda da bilgi verdi.

Konuyla alakalı konuşan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Nurhan Barutçu, hastalığın nasıl oluştuğunu ve nelere dikkat edildiğinde yakalanma riskinin azaldığından bahsetti. Yakalanıldığı takdirde vücudun nerelerini etkilediğini açıklayan Barutçu, tedavi hakkında da bilgi verdi. Nurhan Barutçu; “6 Mart Dünya Lenfödem Farkındalık Günü nedeniyle bu konuya değinmek istedik. Lenf damarları vücudunuzda bulunan, sıvı dengesini ayarlayan yapılardır. Lenfödem bu damarlarda hasar olduğunda oluşan hastalıktır.



Vücudun çeşitli yerlerinde şişlikler meydana gelir.

Lenfödemin en sık sebebi fil hastalığı olarak bilinen hastalıktır. Diğer en sık sebep meme kanserli hastalarda ameliyat sonrası görülen lenfödemdir. Lenfödem ; memede, yüzde, gövdede, kolda, elde, bacakta veya ayakta görülebilir. Lenfödemden korunmak için cilt yaralanmalarından, aşırı sıcaktan kaçınılmalı, çok sıkı giysiler giyilmemeli ve fazla aktiviteden kaçınılmalıdır. Lenfödem oluştuğunda ise tedavisi mümkündür. Bu tedavi özel bir teknik ile yapılan masajla oluyor. Masaj elle nazik bir şekilde uygulanır.Tedavimiz bu şekilde 1 ay sürüyor ve istenilen incelme sağlandığında hastaya özel bası giysisi diktiriyoruz, hastamıza evde kendi başına yapabileceği ‘self masaj’

dediğimiz masajı öğretip egzersiz programı veriyoruz” diye konuştu.



“Dünyada en çok tercih edilen tedavi yöntemi uygulandı”

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi'nde lenfödem tedavi sürecini tamamlamak üzere olan hastası, Öznur Çetin hakkında da konuşan Dr. Nurhan Barutçu, süreci anlattı. Neredeyse bir ayda tedavinin sonuna gelindiğini ve istenilen incelmenin sağlandığının altını çizen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Nurhan Barutçu; “Hastamız nisan ayında meme kanseri nedeniyle ameliyat olmuştu. Ameliyat sonrası lenfödem gelişti ve yaklaşık bir ay önce bize başvurdu. Hastamıza lenfödem masajı ve bandajlama işlemi uyguladık. Tüm dünyada en çok tercih edilen tedavi yöntemi bu yöntemdir. Biz de o yüzden bu yöntemi uyguluyoruz. Hastamıza her gün lenfödem masajı, sonrasında da bandajlama yapıyoruz. Hastamızda şuan da istenilen incelme sağlandı, bası giysisini de diktirdik. Bundan sonra bası giysisi ile kendi kendine egzersizini yapacak ve bize kontrollere gelecek” diyerek hastanın durumu ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

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