Tokkal ailesinin öldürüldüğü ev boşaltıldı

Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ ESKİŞEHİR (DHA)ESKİŞEHİR´de İlkayEmel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki oğulları Ali'nin, Mehmet Şerif Boğa tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ev, boşaltıldı. Kiralık dairedeki eşyalar, nakliye şirketi çalışanları tarafından 35 plakalı bir kamyona yüklenerek götürüldü.
Eskişehir´de cep telefonu satışı ve tamiri yapan İlkay Tokkal ve eşi Emel Tokkal ile 4 yaşındaki Ali Doruk, 18 Şubat günü, Tokkal'ın eski iş ortağı Mehmet Şerif Boğa tarafından evlerinde bıçaklanarak öldürüldü. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan Boğa, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Savcılık soruşturması devam ederken, korkunç olayın yaşandığı ev bugün boşaltıldı.
Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Hamamyolu Caddesi üzerindeki bir apartmanın 5'inci katındaki kiralık daireye gelen nakliye şirketi çalışanları, evdeki tüm eşyaları, 35 plakalı bir kamyonete yükleyerek, götürdü. Eşyaların nereye götürüldüğü öğrenilemezken, taşıma işlemine aileden gelen olmadı. 35 plakalı DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU
2021-03-06 15:46:53
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