Eskişehir'de servis otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

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ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR'in İnönü ilçesinde işçileri taşıyan servis otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, İnönü-Bozüyük Karayolu'nun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Akın Yıldırım yönetimindeki 26 S 7280 plakalı servis otobüsü, İbrahim Çetintaş'ın kullandığı 26 GK 071 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada İbrahim Çetintaş ile Savaş Çakır, yaralandı. Ambulanslarla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İbrahim Çetintaş doktorların tüm müdahelesine rağmen kurtarılamadı. Savaş Çakır ise tedavi altına alındı. FOTOGRAFLIDHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2021-03-06 16:52:53



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