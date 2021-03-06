Denetimlerde ilginç diyalog Polise, ‘burnum acıyor, doktor bana maske takma dedi‘ anlattı ama ceza yemekten kurtulamadı Tepebaşı İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Süleyman Korkmaz ile küçük çocuk arasında sohbet ve tokalaşma gülümsetti Eskişehir’de kontrollü normalleşme denetimi

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Eskişehir'de, kontrollü normalleşme sürecinin ilk hafta sonunda polis ekiplerince kalabalığın yoğun olduğu caddelerde ve kafelerde denetim gerçekleştirdi.

Ülke genelinde uygulanmaya başlanan kontrollü normalleşme kurallarının ardından sosyal mesafe ve maske kuralına yönelik Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kalabalık cadde ve sokaklarda denetim yapıldı. Cadde üzerindeki kafelerinde denetlendiği uygulamada vatandaşların genel olarak kurallara uyduğu gözlenirken, yüzde 50 doluluk oranını aşan bazı işletmelere uyarılarda bulunuldu.

Öte yandan maske düzgün takmayan vatandaşlar uyarıları dikkate alarak maskelerini düzeltti. Kuralını ihlal eden bir şahsın polise, ‘burnum acıyor, doktor bana maske takma dedi ‘ demesi düşündürürken ekiplerince şahıs hakkında işlem uygulandı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Süleyman Korkmaz ile caddeden geçmekte olan küçük çocuk arasında sohbet ve tokalaşma gülümsetti. Polis ekipler sık sık ekip otomobiliyle sosyal mesafe ve maske kuralına uyma konusunda vatandaşa anonslar yapıldı.

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