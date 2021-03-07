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Kadın vatman Fatma Korkmaz: Kadınlar lütfen güçlü olun

DHA

Kadın vatman Fatma Korkmaz: Kadınlar lütfen güçlü olun


Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de tramvay vatmanı olarak görev alan 22 kadından biri olan 1 çocuk annesi Fatma Korkmaz (41) işini severek ve özveriyle yaptığını söyledi. Yaklaşık 17 yıldır görev yapan Korkmaz, kadınların her alanda güçlü olmaları gerektiğini belirterek, "Kadınların üzerindeki psikolojik baskıyı ne kadar çok azaltırsak arkadan gelen kız çocuklarımız da o kadar çok özveri ile ilerleyecekler" dedi.Fatma Korkmaz, kent içi yolcu taşımacılığını üstlenen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ESTRAM şirketinde 17 yıldır vatman olarak görev yapıyor. Korkmaz, sürüşe başlamadan önce tramvayın her yerini kontrol ediyor. Korkmaz, vatman koltuğuna oturduğunda ise aynaya bakıp makyajını yapıyor, rujunu sürüyor ve ardından güzergahındaki seferlerine başlıyor. Eskişehir Hafif Raylı Sistem İşletmesi´nde (ESTRAM) 170 vatmanın 22'sinin kadın olduğunu belirten Fatma Korkmaz, "17 yıllık vatmanım. İşimi severek ve özveri ile yapıyorum. İnşallah emekli olana kadar da yaparım. Bu mesleğe başladığımda henüz raylar bile yoktu. İş Kurumu'ndan başvuru kağıtları geldi, sınava girdim. Sınavları kazandım, Alman hocalardan eğitim aldım. Bütün eğitimleri üstün başarı ile geçtim. Sonra kontrol merkezinde göreve başladım. Hem kontrol merkezindeydim hem de sürüşteydim. Bebeğim olduktan sonra sürüşe geçtim. Yaklaşık 17 yıldır da sürüş yapıyorum. 22 kadın vatmandan birisiyim. Toplam 170 vatmanımız var.  Yolcularımızı gidecekleri yerlere güvenle ulaştırmak için çabalıyoruz" dedi.'HAYALİM YHT'Yİ BİRAZ DA OLSA SÜRMEK'Yıllardır en büyük hayalinin Yüksek Hızlı Tren'i (YHT) kullanmak olduğunu söyleyen Korkmaz, "İnşallah bir gün YHT'yi en azından biraz sürebilirim. Hala sürmek nasip olmadı. Gerçi hızlı trene de bir ya da iki defa binmişimdir ama şu hızlı treni bir süreyim istiyorum. Günübirlik de olsa şehir dışına seyahatlere gidiyorum. Hep tramvay olan yerlere gidiyorum. Tramvay nerede var? Metro nerede var? Nasıl ulaşım yapıyorlar?  Nasıl sürüyorlar? Sürekli onların merakı içindeyim. Bu arada bir hayalim daha oluştu. Bu hayalim de yurtdışında bir tramvaya binmek ve sürmek" diye konuştu. 'ESKİŞEHİR HALKI BİZE ALIŞTI'Artık tramvaya binen yolcuları tanıdığını ifade eden Korkmaz, halkın kadın vatmanlara alıştığını söyledi. Bir süre sonra yolcularla ahbap gibi olduklarını ve rahat bir ortamda çalıştıklarını ifade eden Korkmaz, "İnip, binerken selam verirler. Ben kimin bankacı, kimin öğretmen olduğunu bilirim.  Yolcuları tanıyorum artık. Onlar da beni tanıyorlar. Ama şehir dışından gelen birileri bizi gördüğü zaman, onlar çok ilginç bakıyorlar" dedi.'KADINLAR GÜÇLÜ OLSUNLAR'Kadınların her alanda güçlü olmaları gerektiğini belirterek iş hayatına katılmak isteyenlere tavsiyelerde bulunan Fatma Korkmaz, "Lütfen güçlü olsunlar. Ben de çok şeyler yaşadım. Boşandım, 6 yıldır tek başıma yaşıyorum. Çocuğumun isteği üzerine 60 kilo verdim. 35 yaşımdan sonra spora başladım. Hiç hoplayıp, zıplayamıyor, yürüyemiyordum bile. Şu anda sporun her türlüsünü yapıyorum. Kadınlara önerim şu, lütfen hayatın tadına vara vara yaşayın, her şeyi deneyimleyerek yaşayın. Araba mı sürmek istiyorsunuz, eğitim alın ve sürün. Kadınlara sürekli diyorum ki araba kullanın, trafiğe çıkın, trafikte olun. Arabalar kapınızın önünde yatmasın. Kadınların üzerindeki psikolojik baskıyı ne kadar çok azaltırsak arkadan gelen kız çocuklarımız da o kadar çok özveri ile ilerleyecekler. Ben de bir kız çocuğu yetiştiriyorum. 14 yaşında bir kızım var. Onu yetiştirirken, ayakları üzerinde duran bir genç kız yetiştirmeye çalışıyorum. Lütfen siz de ayaklarınızın üzerinde durun" şeklinde konuştu.FOTOĞRAFLARDHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU
2021-03-07 11:42:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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