TÜRKAV 32 yaşında TÜRKAV Eskişehir Şube Başkanı Hasan Sezer: “Milletimize hizmete devam edeceğiz”

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Eskişehir Şube Başkanı Hasan Sezer, TÜRKAV’ın 32. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

TÜRKAV Eskişehir Şube Başkanı Hasan Sezer, sözlerine helikopter kazasında şehit düşen askerlere başsağlığı dileyerek başladı. Sezer, “Açıklamalarımızın başında cennete uğurladığımız 11 şehidimize ve bugüne kadar bu vatan, bayrak, ezan ve din uğruna hayatlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimize Cenabı Allah’tan rahmet diler, gazi ve yaralılarımıza acil şifalar temenni ederiz. Her zaman olduğu gibi yine yüreklerimiz yanmıştır. Aslen de ateşin düştüğü acılı ailelere de sabırlar dileriz” dedi.

TÜRKAV’ın memurların haklarını koruyup kollayabilmek için sendikalaşmaların önünü açmak adına 6 Mart 1989 yılında kurulduğunu belirten Sezer, “Rahmetli Başbuğ Alpaslan Türkeş beyin emirleri ve bilge lider Dr. Devlet Bahçeli Bey’in yol başçılığıyla kurulan vakfımız zamanın şartlarında ülkücü memurların haklarını koruyup kollayabilmek için, sendikalaşmaların önüne açmak adına 6 Mart 1989 yılında kurulmuştur. Akabinde tüm illerde teşkilatlarını tamamlayarak faaliyete geçmiştir. Daima devletinin yanında hiçbir şahsi menfaat gözetmeksizin görev yapan ülkücü memurların kurmuş olduğu bu vakıf şu anda ve ilelebet devletinin ve milletinin yanında dimdik durmaya devam edecektir. Her türlü mücadelede devletimizin yanında yılmadan, yıkılmadan, usanmadan mücadeleye devam etmekteyiz. Bugüne kadar bu vakfa hizmet etmiş, yönetimlerinde bulunmuş, bayrağı şerefle taşımış tüm büyüklerimize de buradan şükranlarımızı sunuyoruz. Bu mutlu günümüzde bizlere destek veren tüm gönül dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İnançlarımız doğrusunda şehrimize, ülkemize, milletimize ve insanlığa hizmet etmeye devam edeceğiz. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.