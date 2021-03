Nadir Küpeli’nin ‘Kadınlar Günü’ mesajı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

“Kadının ihmal edildiği bir toplumun varlığını sağlıklı bir şekilde sürdürmesinin mümkün olmadığına inanıyorum” diyen Başkan Küpeli sözlerini şöyle sürdürdü: “Geleneksel Türk toplumunda kadın daima, batı ve doğudaki diğer örneklerine göre oldukça ileri sayılabilecek bir konumda bulunmuştur. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı yılları arasında bazı ülkelerde anılması dahi yasaklanan Dünya Kadınlar Günü, Türkiye'de ilk kez 1921 yılında Meclisin açılışından 1 yıl sonra, henüz daha cumhuriyet ilan edilmeden 'Emekçi Kadınlar Günü' olarak kutlanmaya başlanmıştır. Tarih boyunca Türk kadını hayatın her safhasında erkeklerin yanında her türlü sorumlulukları paylaşmış, özellikle Kurtuluş Savaşı’nda, mücadelenin her döneminde bu kutsal savaşa destek vermiştir. Kurtuluş Savaşında düşman işgaline karşı ülkesini, canını ortaya koyarak koruyan, Anadolu kadını, adını dünya tarihine kahramanlığıyla ve cesaretiyle yazdırmıştır.”

Küpeli, mesajının devamında ise, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, “Dünyada hiçbir milletin kadını, 'Ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluş ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar himmet gösterdim’ diyemez' demek suretiyle kahraman kadınlarımızın değerini veciz bir şekilde ifade etmiş ve onları hak ettikleri şekilde onurlandırmıştır. Bugün tarihimize mal olmuş adı bilinen bilinmeyen tüm kadınlarımızı hürmetle anıyor, asla unutmayacağımız aziz hatıraları karşısında sevgi ve saygıyla eğiliyoruz. Hiç şüphesiz kadınlarımız cumhuriyet ve demokrasiyle birlikte haklarının büyük bir bölümüne kavuşmuştur. Atatürk’ün desteğiyle yürütülen çalışmalar sonucu, kadınlarımız, diğer batıdaki birçok ülkedeki hemcinslerine göre oldukça ileri bir konum elde etmişlerdir. Türk kadınları, 1930 yılında belediye meclislerine, 1933 yılında muhtarlığa, 1934 yılında milletvekilliğine seçme ve seçilme hakkı elde etmişlerdir. Nitekim günümüzde artık Türk kadını, sosyal hayat içinde aktif olarak yer almaktadır. Ülkemizin dört bir yanında çalışan ve üreten kadınların sayısı hızla artıyor. Halen Eskişehir OSB’de 45 bin çalışanın yüzde 20’si kadınlardan oluşmaktadır. İnşallah bu oran önümüzdeki yıllarda daha da yukarı çıkacaktır. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in 'Cennet anaların ayakları altındadır' sözüne sahip bir medeniyet ve dine sahip olmamız ile bugün kadına yöneltilen şiddete dair aldığımız üzücü haberler arasında kabul edilemez bir çelişki vardır. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türk kadını yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üstünde yükselmeye” layıktır düsturunu ise asla unutmamamız gerekiyor. Kadın, başta annelik rolüyle hepimizin hayatına ve topluma yani, gelecek yeni nesillere şekil verendir. Bu nedenle, kadınların hukuki, sosyal ve ekonomik alanlarına yapılan her türlü iyileştirme ve yatırım, aslında geleceğe yapılan yatırımdır. Bu vesileyle çalışan üreten, hepimizin hayatına sevgi ve incelik katan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

