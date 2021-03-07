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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivrihisar Eğitim Vakfından Başkan Ataç’a ziyaret

İHA

Sivrihisar Eğitim Vakfından Başkan Ataç’a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Sivrihisar Eğitim Vakfı Başkanı Bekir Kalır ve yönetimi ile bir araya geldi.
Sivrihisar Eğitim Vakfı (SEV) Başkanı Naci Şakar’ın vefatının ardından vakıf başkanı seçilen Bekir Kalır ve yönetimi, Başkan Ataç’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Şakar için baş sağlığı dileklerinde bulunulurken, Tepebaşı Belediyesi ve SEV arasındaki iş birliğinin de devam edeceği belirtildi
Ziyarette değerlendirmelerde bulunan Kalır, “Vakfımızın yeni yönetim kurulu, bana bu görevi tevdi ettiler, üstlendik. Başkanlık görevimiz ile birlikte ilk ziyaretimizi de ağabeyimiz, büyüğümüz, hemşehrimiz Ahmet Başkan’a yaptık. Zaman ayırdığı ve misafirperverliği için teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.
Başkan Ataç da konuklarına teşekkür ederken, “Rahmetli Naci Şakar’ın vefatının ardından vakfımız yeni bir başkan seçimine gitti ve bugün de bizleri ziyarete geldiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum, Sivrihisar benim için çok önemli, baba toprağım. Vakfımızın da her zaman yanındayım ve diyalog halindeyiz. Rahmetli Naci Ağabey, Atatürk ve Behiç Erkin hayranı bir insandı. Erkin’in anma etkinliklerini de birlikte yapıyorduk, bu işe elbette devam edeceğiz. Vakfımız ile de iş birliğimiz devam edecek” sözlerini kullandı.
Ziyarette Bekir Kalır, rölyef sanatı ile yapılmış ve kapağında Mustafa Kemal Atatürk’ün yer aldığı Time Dergisi kapağını Başkan Ataç’a armağan etti.

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