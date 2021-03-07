Doğal ve Ekolojik Ürün Pazarı’nın günü değişti

Tepebaşı Belediyesi tarafından kontrollü normalleşme sürecinde Kadın Üretici Ürün Satış Noktası ve Ekolojik Pazar’ın kurulma günlerine dair düzenlemeye gidildi.

Tepebaşı Belediyesi’nin kent halkı tarafından çok sevilen ve sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında günleri değiştirilen projelerinden Kadın Üretici Ürün Satış Noktası ve Ekolojik Pazar, normal günlerinde hizmet vermeye devam edecek. Tepebaşı Belediyesi’nin kırsal mahalle sakini kadınlarının üretimine destek olmak amacıyla Temmuz 2019’da hayata geçirdiği Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, salı günleri Uluönder Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No: 2/1 adresinde (Yunus Emre Devlet Hastanesi eski acil girişi) hizmet verecek. Üretici kadınlar perşembe günleri Özdilek Sanat Merkezi’nde ve cumartesi günleri de Batıkent Belde Evi bahçesinde doğal ürünleri kent halkına sunacak.

Doğru beslenme, güvenli gıda üretimi ve tüketiminin adresi olarak faaliyet gösteren Ekolojik Pazar, sebzeden meyveye, zeytinyağından bala, sütten peynir ve tereyağına kadar pek çok sertifikalı ürünü yıllardır kent halkı ile buluşturuyor. Eskişehir’in ilk ve tek ekolojik pazarı olarak 2010 yılında Eskişehir halkıyla tanışan ve Batıkent Belde Evi’nde hizmet veren Ekolojik Pazar, sertifikasyon kuruluşlarının kontrolünde üretilen ve satışa sunuluncaya kadar denetim altında tutulan ürünler ile Eskişehirlilerin beğenisini topluyor. Ekolojik Pazar, kontrollü normalleşme süreci ile alınan kararlara bağlı olarak pazar günleri hizmet verecek.

Hem Kadın Üretici Ürün Satış Noktası hem de Ekolojik Pazar, korona virüsle mücadele kapsamında hijyen, sosyal mesafe, maske kullanımı gibi önlemlerle faaliyet gösteriyor.

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