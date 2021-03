Binlerce hayat kurtaran kahraman kadınlar bir arada Kadınlar günü nedeniyle gökyüzüne turuncu balon bıraktılar Kadınlar gününde sadece erkekler çalışıyor Eskişehir 112 Ambulans Komuta Merkezi’nde çalışan Rukiye Tuna: “112’nin erkek işi olmadığını, kadınların da gayet başarılı bir şekilde çalışabildiğini gördüm”

Onlarca hasta ve yaralıya müdahale ederek hayat kurtaran Eskişehir 112 Ambulans Komuta Merkezi’nde çalışan kadın personeller, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde farkındalık oluşturmak için gökyüzüne turuncu balon bıraktı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya gelen Eskişehir 112 Ambulans Komuta Merkezi’nde görevli kadın personeller, farklı bir etkinliğe imza attı. Farkındalık oluşturmak için gökyüzüne turuncu balonlar bırakan kadınlar, gökyüzünün maviliğine adeta turuncu renk kattı. Ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel Eskişehir 112 Ambulans Komuta Merkezi’nde sadece erkek personeller çalışırken, kadın personellere ise izin verildiği öğrenildi. Yapılan balon bırakma etkinliği drone ile havadan görüntülendi.



“Erkek arkadaşlarımız nöbet tutacaklar”

Eskişehir 112 Ambulans Komuta Merkezi’nde yaklaşık 14 yıldır görev yapan Rukiye Tuna, kadınların karşılarına çıkan her zorluğu başarıyla hallettiğini belirtti. Kadınlar gününde sadece erkek personellerin çalışacağını vurgulayan Tuna, “Ben bu işi yaklaşık 14 yıldır yapmaktayım. 112’nin erkek işi olmadığını, kadınların da gayet başarılı bir şekilde yapabildiğini gördüm. Yıllardır sahada yer aldığımız için birçok zorlukla karşılaştık ama kadınlar bu işleri başarıyla halletti. Bugün Dünya 8 Mart Kadınlar Günü, hiçbir kadın arkadaşımız sahada olmayacak. Erkek arkadaşlarımız nöbet tutacaklar. Korona gibi zorlu bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte bir süre kadın arkadaşımız hayatımı kaybetti. Ağır hastalık döneminden geçtiler. Hepsine Allah’tan rahmet diliyorum. Herkese kolaylıklar dileyerek kadınlar gününü kutluyorum” şeklinde konuştu.



“112’de kadınerkek diye bir ayrım yok bizim için”

Kadınların her mesleği kolaylıkla yapabileceğini söyleyen Eskişehir 112 Ambulans Komuta Merkezi’nde görevli Damla Elibol, “112’de kadınerkek diye bir ayrım yok bizim için. Kadınların yapamayacağı hiçbir meslek yok. 112’de çalışmaktan gurur duyuyoruz. Her zaman görevimizin başındayız. 8 Mart tarihinde erkek personellerimiz nöbet tutuyor. Bütün kadınlarımızın kadınlar günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.