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Bu kadınlar yıllardır çöp kamyonunda direksiyon sallıyor Odunpazarı Belediyesinde bu kadınların yaptığı iş herkese örnek Çöp kamyonu kullanan Aysun Tabak: "Erkek işi diye bir şey yok" Çöp kamyonu kullanan Birgül Küçük: "Kadınlar her işi yapabilir"

İHA

Bu kadınlar yıllardır çöp kamyonunda direksiyon sallıyor Odunpazarı Belediyesinde bu kadınların yaptığı iş herkese örnek Çöp kamyonu kullanan Aysun Tabak: "Erkek işi diye bir şey yok" Çöp kamyonu kullanan Birgül Küçük: "Kadınlar her işi yapabilir"

Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışan 2 kadın yıllardır çöp kamyonunun direksiyonunda sokak sokak gezerek, temiz bir çevre için çalışıyor.
Toplumun ‘erkek işi’ dediği işleri, ‘elinin hamuru’ ile büyük bir ustalıkla yapan, milyonlarca kadından sadece ikisi olan Aysun Tabak ve Birgül Küçük, Odunpazarı Belediye Başkanı seçildikten sonra kadınların meslek sahibi olması ve kendi ayakları üstünde durması için projeler geliştiren Kazım Kurt döneminde çöp kamyonu kullanmaya başladıklarını söyledi. İlk zamanlarda insanların kendilerini çöp kamyonunun direksiyonunda gördüğünde çok şaşırdığını anlatan Tabak ve Küçük, en büyük destekçilerinin de Başkan Kazım Kurt olduğunu söyledi.

“Kadın isterse her işi yapabilir”
7 yıldır Odunpazarı Belediyesi’nde çalışan 43 yaşındaki Aysun Tabak, 5 yıldır çöp kamyonu kullanıyor. Çöp kamyonu kullanmanın zor olmadığını belirten Tabak, “Hiçbir zorlukla karşılaşmadım. Tabii ki trafikte kadın olduğum için ilk zamanlar görenler sıkıştırmaya falan kalktılar. Şimdilerde herkes bu duruma alıştı. Hiç kimse artık bir kadını yadırgamıyor” dedi.
Özellikle şehir dışından gelen insanların kendisini çöp kamyonunun direksiyonunda gördüğünde çok şaşırdığını anlatan Tabak, “Şehir dışından gelenler özellikle, hiçbir yerde çöp kamyonu kullanan bir kadın olmadığını söylediler. Aydın’dan gelen bir çift vardı. Çiftin elinde de bir buket çiçek vardı. Beni görünce ‘Kamyon kullanan kadın!’ diyerek çok şaşırdılar. Sonra yanıma geldiler, ‘Biz hiç kamyon kullanan kadın görmedik’ dediler. Sonra kadının içinden geldi, elindeki çiçeği ‘Siz benden daha çok hak ediyorsunuz, bu buketi size vermek istiyorum’ diye, bana verdi. O zaman yaptığım meslekle bir kez daha gurur duymuştum” diye konuştu.

“Erkek işi diye bir şey yok”
Eşini iki yıl önce kaybeden Tabak, biri 23 yaşında, diğer 15 yaşında iki çocuk annesi. Eşinin ve kızlarının en büyük destekçisi olduğunu belirten Tabak, “Hep arkamda durdular. Onlar sayesinde başladım, şimdi de devam ediyorum” dedi. Çöp kamyonu kullanmanın erkek işi olmadığını kaydeden Tabak, konuşmasına şu sözlerle devam etti:
“Ben yaptığım işi öncelikle çok seviyorum. Kamyon kullanmak değil de belirli bir müddet sonra sanki taksi kullanır gibi çok rahat kullanmaya başlıyorsunuz. O zaman mesleğinizden daha çok zevk almaya başlıyorsunuz.”
Erkek işi diye bir işin olmadığını vurgulayan Tabak, kadınların her işin üstesinden gelebileceğinin altını çizdi. Etrafındaki insanlardan ve ailesinden çöp kamyonu kullanmasına olumsuz bakanlar olduğunu ifade eden Tabak, bu durumun kendisini yıldırmadığını söyledi ve şöyle ekledi: “'Sen kaç yaşındasın, bu yaşta kamyon mu kullanacaksın? Bırak onu da erkekler yapsın' gibisinden konuşanlar çok oldu. Ama onlara inat, ben bu işi severek yapıyorum. Kadın, isterse her şeyi yapabilir. Hamurunu da açar, yemeğini de yapar, çocuklarına da bakar, kamyon da kullanır.”

“Her işi yapabiliriz”
Odunpazarı Belediyesi’nde çöp kamyonu kullanan diğer kadın çalışanlarından biri olan 43 yaşındaki Birgül Küçük ise 11 yıldır Odunpazarı Belediyesi’nde çalışıyor. 6 yıldır çöp kamyonu kullanan Küçük, “İnsanlar ilk başta tedirgin oldular. Daha sonra gördükçe alıştılar. Şu an bir zorluğu yok” dedi. Küçük, çöp kamyonu kullanırken yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Bazen erkek sanıp geliyorlar. ‘Abla’ deyip gülümseyip gidiyorlar. Değişik farklı şeyler yaşayabiliyoruz. Trafikte, bir erkeğe kıyasla daha çok sıkıştırmaya çalışıyorlar. Olmadık yerde park etmiş araçlar oluyor. Çekmesini istediğiniz zaman sorun çıkartıyorlar. Kadın olduğumuz için biraz daha ses tonları yükselebiliyor. Ama bu anlattıklarım binde bir. Bize gülümseyerek yaklaşan insan daha çok. ‘Abla çok yakışmış’, ‘Bizim şehrimizde yok’ diyen çok insan oldu bana.”
Trafikte yaşadığı birçok anısı olduğunu belirten Küçük, “Asarcıklı Caddesi’nde çöp topladığım bir zaman, İstanbullu olduğunu söyleyen birisi İstanbul’da bir çöp kamyonu süren bir kadın şoför görmediğini söyledi. 2O kadar büyük bir ilde görmedim ama burada gördüm. Helal olsun abla' dedi.”
Evli ve 2 çocuk annesi olan Birgül Küçük, eşinin çöp kamyonu kullanacağını öğrendiğinde verdiği tepkiyi anlattı: “Bir kadına uygun değil, dedi. İlk kamyon kullanmaya başladığım zaman çok tedirgin olmuştu. Zamanla aştık tabii ki.”

“Hemen vazgeçerim diye düşünmüşler”
Ailesinin ve arkadaşlarının kendisini her zaman desteklediğini anlatan Küçük, “Çevremdeki insanlar çok seviniyorlar. Mesela ailem, arkadaşlarım. Şaşırıyorlar. İlk zamanlar, hemen vazgeçerim diye düşünmüşler. Şimdi altıncı senemdeyim" dedi.
Erkek işi diye bir şeyin olmadığını söyleyen Küçük, bir kadının yapamayacağı herhangi bir işin olmadığının da altını çiziyor. Küçük, “Bir kadının yapamayacağı, hiçbir iş yok bence. Çöp de olur, kamyon da olur. Kadın olarak her işi yapabiliriz. Mesela bir kadın olarak, hiçbir şeyi es geçmeyiz. Üstünde durmamazlık yapmayız. Her zaman için daha detaycıyız. O sebepten dolayı temizlikte, kadınlar olarak daha iyiyiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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