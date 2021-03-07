Mahsur kaldığı yerden kurtarıldı, hastanede kalp krizi geçirdi

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Eskişehir'in Mihallıççık ilçesinde dağlık bir arazide mahsur kalan ve kurtarılarak hastaneye getirilen şahıslardan birisi hastanede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz günlerde Mihallıççık ilçesindeki bir dağlık arazide mahsur kaldıkları bilgisi üzerine helikopter destekli kurtarma operasyonuyla bulundukları bölgeden alınarak Eskişehir Şehir Hastanesi'ne getirilmişti. Hafif yaralı olarak mahsur kaldıkları yerden kurtarılan 4 kişiden biri olan emekli orman muhafaza memuru Mehmet Emin Çetin'in, hastanedeki tedavisi esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği bilgisi alındı.

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