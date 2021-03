8 Mart Dünya Kadınlar Günü ESMİAD Başkanı Seyhan; "Kadınlarımızın gerek siyasette ve gerekse iş dünyasındaki başarıları bizlerin göğsünü kabartıyor"

Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) Başkanı Şamil Seyhan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kadınların her alanda yapmış oldukları çalışmaların bir gün değil her gün öne çıktığını söyledi.

ESMİAD Başkanı Şamil Seyhan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Kadınların fırsat verildiğinde gelişme açık olduğunu her alanda gösterdiğini belirten Seyhan, özellikle son zamanlarda artan kadına yönelik şiddete karşı verilecek cezalarının arttırılması gerektiğini belirtti. ESMİAD Başkanı Şamil Seyhan mesajında; “Bizim örf ve adetlerimizde kadınlarımız baş tacıdır. Kadınlarımız özellikle son yıllarda çok güzel atılımlar yaptı. Siyasette, iş dünyasında yaptıkları başarılar bizlerin göğsünü kabartıyor. Kadınlarımız daha fazla teşvik edilmeli. Ne kadar teşvik edilirler ise o kadar ülkenin kalkınması artacaktır. Hem evi hem de iş hayatını bir arada götürürken başarılı olan kadınlarımızın çalışmaları taktire şayandır. Toplumun her alanında ayrım yapmadan mutlaka kadınlarımızın önemli bir rol üstlenmesi için desteklenmesi şarttır. ’Cennet analarımızın ayaklarının altındadır’ hadisenden anlayacağımız üzerine dinimizde de kadınların yeri ve önemi bellidir. Bu haldeyken kadına şiddetin önüne geçilmesi gerekir. Her gün üzücü haberleri aldığımız bu süreçte verilen cezalarının arttırılması kaçınılmazdır. Kadınlarımız şiddet ile baskıya değil, mutlu ve huzura layıktır. Ben bu özel gün münasebetiyle kadınlarımızın günlerini kutluyorum. Onların yanlarında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum. Kadınlarımızın daha mutlu ve huzurlu oldukları günleri eğitimle ve çıkartılacak kanunlarla birlikte inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

