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Kadınlar günü nedeniyle kadınların nöbetini erkekler devraldı

DHA

Kadınlar günü nedeniyle kadınların nöbetini erkekler devraldı


Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve bağlı birimlerde çalışan sağlık personelinin yüzde 65´ini oluşturan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü´nde izinli sayıldı. Kadın çalışanların yerine erkekler gönüllü olarak mesailerini devralarak, nöbet tuttu. 112 erkek sağlık çalışanlarının çiçek vererek, `iyi ki kadınlarla çalışıyorum´ jestiyle karşılaşan ambulans sürücüsü ve Acil Tıp Teknisyeni Hande Erçelebi, "Güzel bir davranış. Kadına şiddet çok arttı. Ufak sürprizler dahi olsa değerli hissettiriyor" dedi.
Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği, Komuta Kontrol Merkezi´nin yanı sıra 38 istasyonda 67 ambulans ve yaklaşık 700 personel ile 7 gün 24 sağlık hizmeti veriyor. Acil vakaya ulaşma süresi 4.7 dakika olan başhekimlik ve bağlı birimlerde çalışan sağlık personelinin yüzde 65´ini kadınlar oluştururken, ambulans sürücülerinin yüzde 8´i, motosiklet ekiplerinin ise yüzde 30´u kadınlardan oluşuyor. Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği, 8 Mart  Dünya Kadınlar Günü nedeniyle son 2 yıldır farklı bir uygulama ile personelin bu özel gününü kutluyor. Her 8 Mart´ta kadın sağlık personeline izin  verilirken, nöbetleri gönüllü erkek çalışanlar devralıyor.
ÇİÇEK VEREREK GÖREV BAŞINA GEÇTİLER
Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği´nde görevli doktor, acil tıp teknisyeni, paramedik ve ambulans sürücüleri, kadın personelin görevli olduğu istasyonlara karanfillere gidip günü kutladılar. Ardından da bugün için tüm görev ve nöbetleri devraldılar.
`BİZE SÜRPRİZ YAPTILAR´
Eskişehir 112´de Acil Tıp Teknisyeni (ATT) olarak görev yapan Havva Yenice, nöbette olduğu sırada elinde çiçeklerle gelen meslektaşlarını görünce şaşkınlık yaşadı. Yenice, "Bugün başhekimliğimiz ve ekip arkadaşlarımız bize sürpriz yaptı. Çalışanlarının yüzde 65'i kadın olan Eskişehir 112'de bugün sahayı erkek arkadaşlarımıza bırakıyoruz. Onlara da kolay gelsin" dedi. ATT ve ambulans şoförü Gülcan Taymaz (34) da kadınlar gününde bu şekilde hatırlanmanın sevindirici olduğunu ifade ederek, "İki senedir Eskişehir 112'de çalışıyorum. Bugün bizim dinlenme günümüz. Erkek arkadaşlarımıza da `kolay gelsin´ diyorum. Bu uygulamanın ikinci senesi. Mutlu ediyor bizi, kadına verilen değeri hatırlatıyor. Başhekimimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
`ÇİÇEKLERLE GÖRÜNCE MUTLU OLDUK´
Paramedik Sabiha Sözer ise şunları söyledi:
"Bugün yapılan, aslında Eskişehir 112 için bir gelenek haline geldi. İki yıldır 8 Mart günü erkek arkadaşlarımız nöbet tutuyor, biz de izin yapıyoruz. Sabah arkadaşlarımızı ellerinde çiçeklerle görünce çok mutlu olduk. 112'de çalışanların çoğunluğu kadın. Ayrım hissetmiyoruz. Bugüne özel Eskişehir'imizi erkek arkadaşlarımıza emanet ediyoruz."
`KADIN MESLEKTAŞLARIMIZA JEST YAPTIK´
Kadınlar günü nedeniyle mesai arkadaşlarına böyle bir jest yaptıklarını anlatan Dr. Mustafa Nalbat, "Onların yerine çalışarak günü aileleriyle geçirmelerine imkan sağladık. Başta 112'de görevli kadınlar olmak üzere bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Başhekimliğimizin yaptığı bu jesti de çok anlamlı ve olumlu buluyorum, teşekkür ediyorum. Onların yerine bugün biz erkekler çalışacağız" diye konuştu.
VAKADAN DÖNEN KADINLARA ÇİÇEK
Tepebaşı ilçesine bağlı Şarhöyük Mahallesi´ndeki 112 istasyonunda görevli Hande Erçelebi, Esra İnan ve Nurten Kara; vakadan döndüklerinde gönüllü erkek çalışanların sürpriziyle karşılandılar. Kadın sağlık ekibine çiçek vererek günleri kutlandı. Jeste mutlu olan ATT ve ambulans sürücüsü Hande Erçelebi, "Vakadan döndüğümüz mesai arkadaşlarımız bizi ellerinde çiçeklerle karşıladı. Başhekimimiz göreve geldikten sonra `Kadınlar Günü'nde bu gelenek yerleşti. Bütün kadın personeli bu uygulama kapsıyor. Bu yapılan jest ile kendimizi değerli hissediyoruz. Son zamanlarda kadına şiddet maalesef çok arttı. Başhekimimize bu konuda teşekkür ediyoruz" diye ifade etti.
BAŞHEKİM PALA: `BİZE GÜÇ KATIYORLAR´
Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Para, kadınların varlıklarıyla bulundukları yere güç kattığını söyledi. İki yıldır sürdürdükleri uygulama ile kadın personelin ailesiyle daha çok vakit geçirmelerini ve fedakarlıklarına dikkat çekmeyi hedeflediklerini anlatan Dr. Pala, "Eskişehir 112'de bir gelenek olarak sürdürüyoruz. Bizim personelimizin yüzde 65'ini kadın personel oluşturuyor, sürücülerimizin yüzde 8'i kadın. Motosikletli ekibimizin yüzde 30'unu da kadın çalışma arkadaşlarımız oluşturuyor. Hatta Türkiye'nin ilk kadın motosiklet ambulans sürücüsü de Eskişehir 112'nin personeli. Dolayısı ile kadınlar Eskişehir 112 için önemli. Onların çalışma hayatımızdaki yeri çok kıymetli. Yine yeni anne olmuş kadın personellerimizin çalıştığı istasyonumuz var. Kadınlarımız Eskişehir'e 112 anlamında daha çok hizmet ediyorlar. Varlıkları ile bizim için değerli. Biz de sadece bu fedakarlığa ve güzelliğe dikkat çekmek için 8 Mart günü kadın personelimizi aileleri ile vakit geçirmeleri için evlerine gönderiyoruz. Erkek arkadaşlarımız onların yerine nöbeti devralıyorlar. Bu yıl `iyi ki kadın´ diyoruz. Çünkü kadın gelecektir" dedi.
`İYİ Kİ KADINLARLA ÇALIŞIYORUM´ KLİBİ HAZIRLADILAR
Yıllık yaklaşık 720 binin üzerinde çağrıya karşılık veren Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği ayrıca `iyi ki kadınlarla çalışıyorum´ etiketiyle video hazırlayıp sosyal medyada paylaştı. Zor şartlarda çalışan sağlık personelinin yer aldığı video sosyal medyada yoğun ilgi gördü.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2021-03-08 13:08:32

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