Jandarmadan kadınlara çiçek

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Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR'de, jandarma ekipleri, kontrol noktalarında durdurdukları araçlardaki kadınlara karanfil verip, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Eskişehir-Seyitgazi Karayolu'ndaki uygulama noktasında durdurdukları araçlarda bulunan kadın sürücüler ile kadın yolculara karanfil verdi.

Jandarma ekipleri karanfil verdikleri kadınların 'Kadınlar Günü'nü kutlarken, kadınlar da ekiplere teşekkür etti.

DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN

2021-03-08 13:40:18



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