Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı yayınladı.

Prof. Dr. Kemal Şenocak, mesajında, “Tam 164 yıl önce bugün 129 dokuma işçisi kadın eşit çalışma koşulları ve oy hakkı için mücadele ederken yanarak can vermiştir. Tüm insanlığın asla unutmaması gereken bu olayın üzerinden 164 yıl geçmişken ve o gün tüm dünyada her yıl Dünya Kadınlar Günü olarak “kutlanmakta” iken geçen bunca zaman zarfında gelinen noktayı iyi değerlendirmek gerekir. Kadınların eşit haklar, eşit çalışma konuşları, toplumsal ve ekonomik yaşama eşit katılım mücadelesi ile geçen onca yılın ardından karşımıza çıkan tablo şudur: Küresel anlamda cinsiyet eşitsizliğini gidermek için 200 yıl daha, kadının ekonomiye eşit katılımının sağlanması için 257 yıl daha gerekmektedir. Bu tablo 1928 yılında İsviçre’de kadın işçilerin sergilediği üzerinde “Kadınların Oy Hakkı” yazan salyangozun ne kadar da haklı bir alegori ortaya koyduğunu göstermektedir. Tüm insanlık kadın hakları konusunda salyangoz hızlıyla ilerlemektedir. Bu yolda daha hızlı, daha büyük adımların atılması zorunluluğu apaçık ortadadır. Tarih boyunca medeniyetin bayraktarlığını yapmış, kadınlara seçme ve seçilme hakkını dünyanın birçok muasır medeniyetinden önce vermiş Türk ulusunun ise kadın erkek eşitliğini sağlayamaması, hatta uluslararası standartların dahi altında kalması kabul edilemez. Hep birlikte yürüdüğümüz çağdaş uygarlık yolunda nüfusun yarısı ile hareket etmek mümkün değildir. Kadınların mücadelesi esasında tüm insanlığın mücadelesidir. Yaşadıkları tüm güçlüklere rağmen kadınlar bilimde, sanatta, edebiyata, siyasette ve hayatın tüm alanlarında olanca güçleri ve başarılarıyla varlık göstermeye devam etmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin küresel anlamda sağlandığı bir dünyaya çok daha kısa bir zaman içinde kavuşmak dileğiyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” diye belirtti.

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