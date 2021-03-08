Side Antik Kenti çalışmalarından heyecan verici sonuçlar

Anadolu Üniversitesi ArkeolojiSanat Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü (ASTAM) bünyesinde düzenlenen seminerler dizisinin kapanışı gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi ASTAM bünyesinde düzenlenen kapanış seminerinde Prof. Dr. Feriştah Soykal Alanyalı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi adına ve Türk Tarih Kurumu’nun destekleri ile gerçekleştirilen Side Antik Kentindeki kazı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Dr. Adem Yurtsever’in moderatörlüğünde gerçekleşen seminerde, Side Antik Kentinde, Kentsel Arkeolojik III. Derece Sit alanında yürütülen arkeolojik çalışmalarda elde edilen son veriler paylaşıldı.



“Kentin yerleşim tarihçesi MÖ 7. MS 7. yüzyılları arasında kesintisiz olarak takip edilebiliyor”

Seminerde, Side Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Soykal Alanyalı, 2014 yılından bu yana Kentsel Arkeolojik III. Derece Sit alanında, özel mülkiyette bulunan yaklaşık 75 parselde yeni yapılaşma kapsamında yıkım, arkeolojik kazı ve konservasyon çalışmalarının gerçekleştirildiğini belirterek, Antik Kentte çok sayıda yapının (Aphrodite Kutsal Alanı, Athena ve Apollon Tapınağı çevresinde yeni tapınaklar, anıtsal stoa yapıları, Liman Agorası ile Helenistik ve Roma dönemini temsil eden çok sayıda konutun) açığa çıkarıldığını ifade etti. Prof. Dr. SoykalAlanyalı, söz konusu çalışmalar ile kentin yerleşim tarihçesinin MÖ 7. MS 7. yüzyılları arasında kesintisiz olarak takip edilebildiğini ayrıca kentin, 13. yüzyılda kısmen de olsa Selçuklular tarafından tekrar iskân edildiğini açıkladı.

Seminer dizisinin son bölümüne ASTAM Müdürü Prof. Dr. Erol Altınsapan ve ASTAM Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Sabri Alanyalı katıldı. Seminer dizisinin son bölümünde, akademik toplantıların pandemi sürecinde online olarak düzenlenmesinin ne gibi avantajlar sağladığı üzerinde durulurken, ASTAM Müdürü Prof. Dr. Erol Altınsapan, seminere katılım sağlayan tüm akademisyenlere ve son sunumu gerçekleştiren Prof. Dr. Feriştah Soykal Alanyalı’ya teşekkürlerini iletti. ASTAM Seminerlerini kaçıranlar veya tekrar izlemek isteyenler Anadolu Üniversitesi’nin resmî YouTube kanalı üzerinden sunumlara ulaşabilecekler.

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