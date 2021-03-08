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Şubat ayında 22 bin 795 kazada, 110 kişi hayatını kaybetti

DHA

Şubat ayında 22 bin 795 kazada, 110 kişi hayatını kaybetti


Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR (DHA)EMNİYET Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre; Şubat ayında 85 ölümlü, 5 bin 580 yaralamalı, 14 bin 130 maddi hasarlı olmak üzere toplam 22 bin 795 kaza meydana geldi, 12 bin 492 kişi yaralandı, 110 kişi hayatını kaybetti.
Açıklanan yeni rakamlarla birlikte yeni yılın ilk 2 ayında meydana gelen trafik kazalarında hayatlarını kaybedenlerin sayısı 247´ye yükseldi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Ocak ayında Aksaray, Bayburt, İstanbul, İzmir, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Kahramanmaraş, Sakarya, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak meydana gelen ve KGYS kameralarına yansıyan yaralamalı, maddi hasarlı trafik kazalarına ilişkin görüntüleri 'Hız kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi' notuyla paylaştı. İnternet sitesinde yer alan görüntülerden kazaların, sürücülerin aşırı hız, kavşaklarda geçiş önceliğine dikkat etmemeleri ya da dikkatsizlikleri sonucu meydana geldiği görüldü.
1 AYDA 22 BİN 795 KAZA
Öte yandan Trafik Başkanlığı'nın verilerine göre, Şubat ayında yurt genelinde 85 ölümlü, 8 bin 580 yaralamalı, 14 bin 130 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Toplam 22 bin 795 kaza yaşanan şubat ayında 12 bin 492 kişi yaralandı, 110 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti.
Kazalardan 6 bin 916´sında otomobil, 2 bin 413´ünde motosiklet, 2 bin 318´inde kamyonetler yer aldı.
İLK SIRADA YİNE İSTANBUL YER ALDI
Şubat ayında en çok kaza meydana gelen il ise, bin 62 kaza ile yine İstanbul oldu. istanbul'u Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip etti. Bingöl 10, Ardahan ve Bayburt 6'şar, Tunceli ise 8 kaza ile en az trafik kazası meydana gelen iller oldu. Şubat ayında, 8 bin 237´si alkollü araç kullanmaktan toplam 1 milyon 222 bin 28 trafik cezası uygulanırken, 111 bin 836 araç trafikten menedildi.
SÜRÜCÜ HATALARI VE KAZA NEDENLERİ
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarını ise şöyle sıraladı;
"Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek." 
2020 YILINDA 2 BİN 197 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Koronavirüs salgınının yanı sıra depremler, sel felaketleri ve orman yangınlarının yaşandığı 2020 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre de 365 bin 5 trafik kazası meydana geldi, 2 bin 197 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. 1 yılda 163 bin 812´si alkollü araç kullanmaktan toplam 17 milyon 580 bin 551 trafik cezası uygulandı. 1 milyon 262 bin 886 araç trafikten menedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2021-03-08 15:35:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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