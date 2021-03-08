BAKSAN'da atık temizleme çalışması

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ekipleri, BAKSAN Sanayi Sitesi’ndeki atıkların temizlenmesi için çalışma gerçekleştirdi.

Tepebaşı Belediyesi, BAKSAN Sanayi Sitesi’nde temizlik çalışması yaptı. Eskişehir Mermerciler Derneği Başkanı Abdülkadir Sönmez’in, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ile görüşmesinde bildirdiği atıklar, Tepebaşı Belediyesi’nin sorumluluk alanında yer almamasına karşın, bölge esnafının mağduriyet yaşamaması adına temizlendi. Belediye ekiplerinin iş makineleri ile yaptığı temizlikte atıklar, kepçeler ile kamyonlara yüklenerek hafriyat alanlarına taşındı. BAKSAN Sanayi Sitesi esnafları da gerçekleştirilen çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade ederek Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.

Belediye yetkilileri de çevre temizliği konusunda tüm vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

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