Günyüzü'nde kan bağışına yoğun ilgi

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Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde Kızılay tarafından kan bağışı kabul edildi.

Günyüzü ilçesinde Kızılay tarafından gerçekleştirilen kan bağışı kampanyası çerçevesinde çarşı meydanında seyyar otobüste stant açıldı. Kampanya kapsamında 64 ünite kan bağışı toplandı. İlçe halkı düzenlenen kan bağış kampanyasına yoğun ilgi gösterdi.

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