Üzerinde uyuşturucu madde bulunan kişi tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üzerinde uyuşturucu madde bulunan kişi tutuklandı

İHA

Üzerinde uyuşturucu madde bulunan kişi tutuklandı

– Eskişehir’de yaya devriyesi yapan bekçilerin şüphe üzerine durdurduğu ve üzerinde uyuşturucu madde çıkan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tepebaşı ilçesi Bahçelievler mahallesinde gece saatlerinde Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı bekçiler, devriyeleri sırasında bir şahsın durumundan şüphelendi. Şahısın üst aramasında 56,18 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan F.T., işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

EAGSL ilk mezunları Denizli'de buluşuyor
YEREL HABERLER EAGSL ilk mezunları Denizli'de buluşuyor
Başkan Küpeli: "Kadının ihmal edildiği toplumlar varlığını sürdüremez"
YEREL HABERLER Başkan Küpeli: "Kadının ihmal edildiği toplumlar ...
Günyüzü'nde kan bağışına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Günyüzü'nde kan bağışına yoğun ilgi
BAKSAN'da atık temizleme çalışması
YEREL HABERLER BAKSAN'da atık temizleme çalışması
Fidanlar kadınlar için toprakla buluştu
YEREL HABERLER Fidanlar kadınlar için toprakla buluştu
Şubat ayında 22 bin 795 kazada, 110 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Şubat ayında 22 bin 795 kazada, 110 kişi hayatını ...
Kadınlara çiçekler kadın elinden
YEREL HABERLER Kadınlara çiçekler kadın elinden
2. Ulusal Müzik Terapi ve Müzik Tıbbı Sempozyumu
YEREL HABERLER 2. Ulusal Müzik Terapi ve Müzik Tıbbı Sempozyumu
Side Antik Kenti çalışmalarından heyecan verici sonuçlar
YEREL HABERLER Side Antik Kenti çalışmalarından heyecan verici ...
Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
YEREL HABERLER Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak'ın 8 Mart Dünya ...
Eskişehir 112 bu yıl da geleneği bozmadı: “iyi ki kadın” Kadın çalışanlar, 8 Mart görevlerini erkek çalışma arkadaşlarına devrettiler"
YEREL HABERLER Eskişehir 112 bu yıl da geleneği bozmadı: “iyi ki ...
Başkan Kurt, kadın gazetecilerin Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı
YEREL HABERLER Başkan Kurt, kadın gazetecilerin Emekçi Kadınlar ...
Jandarmadan kadınlara çiçek
YEREL HABERLER Jandarmadan kadınlara çiçek
Hanımeli Sokağı 5. yaşında
YEREL HABERLER Hanımeli Sokağı 5. yaşında
Jandarma kontrol noktasında kadınlara karanfil dağıtıldı
YEREL HABERLER Jandarma kontrol noktasında kadınlara karanfil ...
Laparoskopik yöntemle böbreküstü bezinden 11 santimetrelik kitle çıkartıldı Üroloji Uzm. Dr. Aykut Aykaç: “Hastanemizde ilk kez bu ameliyatı laparoskopik yöntemle gerçekleştirdik”
YEREL HABERLER Laparoskopik yöntemle böbreküstü bezinden 11 ...
Kadınlar bu okuldan dünyaya açılıyor Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü'nde ortaya çıkan el emeği ürünler online sistemle dünyaya açılıyor Enstitü Müdür Yardımcısı Senem Akyüz; "EPALE ile Türk kadının el emeği göz nurunu dünya bilecek" Puşide ustası Sergül İncedağ: "Halen 1’inci Ahmet Sultan’ın kızı Ayşe Sultan’ın püşidesi işliyoruz, bundan sonra da daha gelecekler var" “İsimlerimiz eserlerimizin arkasında 200 yıl yazılı kalacak"
YEREL HABERLER Kadınlar bu okuldan dünyaya açılıyor Eskişehir ...
Kadınlar günü nedeniyle kadınların nöbetini erkekler devraldı
YEREL HABERLER Kadınlar günü nedeniyle kadınların nöbetini erkekler ...
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Başkan Yüzügüllü’den kadın personellere anlamlı hediye
YEREL HABERLER 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Başkan Yüzügüllü’den kadın ...
Mihalgazi’de Korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Mihalgazi’de Korona virüs denetimi
8 Mart Dünya Kadınlar Günü ESMİAD Başkanı Seyhan; "Kadınlarımızın gerek siyasette ve gerekse iş dünyasındaki başarıları bizlerin göğsünü kabartıyor"
YEREL HABERLER 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ESMİAD Başkanı ...
Gönüllü kadınlar “Arama Kurtarma” operasyonlarına katılıyor AKUT Eskişehir ekibinde gönüllü 40 kadın yer alıyor
YEREL HABERLER Gönüllü kadınlar “Arama Kurtarma” operasyonlarına ...
Kadınlar pandeminin stresini ringde atıyor Zor günlerin psikolojik etkilerinden tekme ve yumruklarıyla kurtuluyorlar Dövüş Sporları Antrenörü Emre Karaca: “Kadınlar daha istekli ve daha disiplinli antrenman yapıyor” Ezgi Şengil: “Dövüşerek bütün agresifliğimi salonda bırakmış oluyorum”
YEREL HABERLER Kadınlar pandeminin stresini ringde atıyor Zor ...
Türkiye’nin en hızlı hayat kurtaran kadınları iş başında Eskişehir’de görev yapan 112 Acil Servis'in kadın motorize kahramanları hayat kurtarıyor Kadın motosiklet ambulans sürücüsü Sabiha Sözer: “Bazı işler cinsiyet değil cesaret işi” Kadın motosiklet ambulans sürücüsü Gülyazı Aydın: “Kaskımızı çıkardığımızda bize hayranlıkla bakıyorlar”
YEREL HABERLER Türkiye’nin en hızlı hayat kurtaran kadınları iş ...