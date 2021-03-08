BİLEM önünde yaşlıların HES kodu eşleştirme kuyruğu

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İletişim ve Eskart Başvuru Merkezi (BİLEM) önünde HES kodu eşleştirme işlemi başvurusu için özellikle yaşlıların oluşturduğu uzun kuyruk sosyal mesafe açısından endişelendirdi.

Odunpazarı ilçesi Köprübaşı Caddesi'nde bulunan BİLEM önünde oluşan sosyal mesafesiz kuyruk, korona virüs riski açısından görenleri endişelendirdi. Kalabalığı, 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte HES kodunu onaylatmak isteyip bu işlemi internet üzerinden yapamayan vatandaşların oluşturduğu belirtildi.

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