Eskişehir´de Kadınlar Günü için yürüyüş düzenledi

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Engin ÖZMENCaner ASKU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de bir araya gelen kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenleyip, müzik eşliğinde dans ederek eğlendi.

Eskişehir Demokratik Kadın Platformu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle etkinlik düzenledi. Eskibağlar Mahallesi'nde bir alışveriş merkezi önünde toplanan kadınlar, ellerinde pankartlarla İstiklal Mahallesi adalar mevkiine kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında meşale yakıp sloganlar atanlar, kadın cinayetlerini de protesto etti. Kalabalık daha sonra müzik eşliğinde dans ederek Kadınlar Günü'nü kutladı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipler de kadınların yürüyüşleri sırasında geniş güvenlik önlemleri aldı.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2021-03-08 22:04:17



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