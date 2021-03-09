Eskişehir´de vaka sayıları 20 günde yüzde 17,28 arttı



Engin ÖZMENHakan TÜRKTANCaner AKSU/ESKİŞEHİR (DHA)SAĞLIK Bakanlığı'nın yayınladığı koronavirüs risk haritasında orta riskli iller arasında yer alan Eskişehir'de, vaka sayıları son 20 günde 17,28 artış gösterdi. Günlük 80'in üzerinde pozitif vakanın tespit edildiği ilde, 663 kişi evde, 9'u entübe 119 hasta da Covid-19 servislerinde tedavi görüyor. Geçen yıldan bu yana ise koronavirüs nedeniyle 760 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı'nın 14 Şubat´ta açıkladığı koronavirüs risk haritasında 100 binde 30,85 vaka oranıyla 'orta risk' gurubunda yer alan Eskişehir'de, pozitif vakalarda artış gözlendi. Son 20 günde bakanlığın açıkladığı verilere göre, önce 35,55´e çıkan vaka sayısı daha sonra 43,85´e, geçen 5 Mart´ta ise 48,27´e yükselerek 17,28 oranında arttı.

HASTA SAYILARI DA YÜKSELDİ

Geçen şubat ayına göre evlerinde ve hastanede tedavi görenlerin sayısı da neredeyse 2 katına çıktı. Günlük 80'in üzerinde pozitif vakanın tespit edildiği kentte 663 kişi evde, 9'u entübe 119 hasta da pandemi tedavisi yapılan Eskişehir Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyor. Geçen yılın mart ayından bu yana ise koronavirüs nedeniyle 760 kişi hayatını kaybetti. Vakalardaki artış Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Haritada, kentin tamamı 'düşük risk' anlamına gelen `mavi´ renkle gösterilirken, yeniden kırmızı noktalar oluşmaya başladı.

POLİS DENETİMLERİ SÜRÜYOR

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de artan vakaların ardından İçişleri Bakanlığı´nın belirlediği uygulama günleri dışında, halkın yoğun olduğu ve trafiğe kapalı olan 2 Eylül, Hamamyolu, İsmet İnönü1 ile Porsuk Çayı kenarındaki adalar mevkisinde denetimlerini sürdürüyor.

`TEDBİRLERE UYMAZSAK YENİDEN HAFTA SONLARI HAPİS KALACAĞIZ'

Eskişehirli Semih Ovalı, tedbirlere uyulmaması durumunda yeniden hafta sonu kısıtlamalarının gelebileceğini söyledi. Kontrollü normalleşme sürecinde herkesin daha çok dikkat etmesi gerektiğini anlatan Ovalı, "Maalesef bizim insanlarımız böyle. Şımardı hepsi. Şımarınca ne olacak? Biz tekrar cumartesi pazar hapis kalacağız. Zaten hapistik, devlet bize daha yeni müsaade etti. Bu insanlar yüzünden biz hapis kalıyoruz. Nefes alamıyoruz evde. Bakar mısınız, 130 kilo oldum yani. Bunlar sadece kendilerini düşünüyorlar, bizi hiç düşünmüyorlar. Tedbirimizi elden bırakmayalım, maskemizi takalım, birbirimize yakın mesafede durmayalım. Bakar mısınız şu insanlara, sel gibi. Yakışmıyor bize, Eskişehir halkına yakışmıyor. Herkes kendine düşen görevi yapacak. Haritada kırmızıya dönmeyelim, mutlu bir şekilde yaşayalım, nefes alalım" dedi.

'DUYARLI OLMAMIZ LAZIM'

Birgül Karakoç da artık dışarıya çıkarken endişe duyduklarını ifade ederek, "Vallahi biz hiç dışarıya çıkmak istemiyoruz. Bugün eşimin randevusu vardı o yüzden çıktık. O bankaya girdi, ben oturup onu bekliyorum. Duyarlı olmamız lazım, bu hastalıktan kurtulalım bir an önce" diye konuştu.

Mehmet Çekiç de vaka sayılarının artışına dikkat çekerek, "Eskişehir'de vaka sayıları yükseliyormuş, korkuyoruz. İnşallah yükselmez. Sokağa çıkmak biz yaşlılara serbest oldu ama tekrar eve kapanabiliriz" dedi.

56 BİN KİŞİ KORONAYI ATLATTI

Eskişehir'de koronavirüsün ortaya çıktığı geçen yılın mart ayından bu yana 433 bin 693 kişiye Covid-19 testi yapılırken, 58 bin 391 kişi pozitif çıktı. Kentte toplam 782 kişi halen tedavi görürken, 56 bin 849 kişi ise koronavirüsü atlatarak, iyileşti. Koronavirüs nedeniyle ise 1 yılda 760 kişi hayatını kaybetti. DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

2021-03-09 09:44:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.