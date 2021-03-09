Balıkesir’de çalınan araç Eskişehir’de ele geçirildi Araç, sürücünün 'dur' ihtarına uymaması sonucu yaşanan kovalamaca sonucu ele geçirildi

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Balıkesir’de çalınan otomobil, yaşanan kovalamaca sunucu Eskişehir’de ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, 06 BOP 214 plakalı çalıntı araç Eskişehir’in Beylikova ilçesinde polis ekipleri tarafından tespit edildi. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına sürücünün uymaması sonucu uzun süren bir kovalamaca yaşandı. Araç bir tarlada ele geçilirken, içinde uyuşturucu madde için kullanılan bazı parçalar ele geçirildi. Sürücü Oğuzhan E. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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