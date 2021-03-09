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Bu yılki Yöresine Değer Katan Önder Kadın Ödülü OKEP’e

İHA

Bu yılki Yöresine Değer Katan Önder Kadın Ödülü OKEP’e

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu, Odunpazarı Belediyesi Kadın El Sanatları Pazarı’na (OKEP) Yöresine Değer Katan Önder Kadın Ödülü verdi. OKEP’in ödülü, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen tören ile takdim edildi.
Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen törene Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, TÜKD Eskişehir Şube Başkanı Nuran Yenilmez, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca katıldı.
Ödül töreninde konuşan TÜKD Şube Başkanı Nuran Yenilmez, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a 71 üye ve 40 bursiyerlerinden selam getirdiklerini söyledi. TÜKD’nın kadınları ve kız çocuklarının en yüksek seviyede eğitime erişerek; ekonomik, sosyal ve siyasal alanda ülkenin kalkınmasına, toplumun gelişmesine katkı sağlayan bireyler olmasını hedeflediğini belirten Yenilmez, TÜKD’nin faaliyetlerinde kadınların birlikte dayanışması ile mücadelesine vurgu yaptı.
Yenilmez, konuşmasından sonra Başka Kurt’a, Odunpazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü İbrahim Taşdemir, OMEK ve OKEP çalışanlarına ödüllerini takdim etti.
Odunpazarı’nda ‘Kadınları ve çocukları mutlu bir Odunpazarı’ için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Kurt, TÜKD Şube Başkanı Nuran Yenilmez ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti. Başkan Kurt, “Kadınları ve çocukları mutlu bir Odunpazarı, diyoruz. Bunun da birinci yolu ekonomik destek. Ekonomik desteğin bir başlangıcı da bir meslek edinme ya da bu doğrultuda boş zamanı değerlendirerek aile mutfağına bir katkı. Bu konuda OKEP’liler gelişmeden memnunlar. Çünkü hem Hamamyolu’nda hem de diğer pazar yerlerinde ürettiklerini değerlendirme şansı tanıdık. Umarım daha da büyütebilriz” diye konuştu.
“Çok teşekkür ederim başkanım, iyi ki varsınız”
OEKP’li kadınlar adına Yöresine Değer Katan Önder Kadın Ödülünü alan Dilek Göneş, “Biz OKEP’li kadınlar olarak çok çalıştık, ama başından beri Başkanımız yanımızda olmasaydı, bize her türlü desteği vermeseydi biz başarılı olmazdık. Özellikle pandemi döneminde bize her türlü desteği sağladı. Ekonomik krize rağmen biz mağazalarımızda satış yapabildik ve kadınlara dokunabildik. Biz bunu tek başımıza yapamazdık. Başkanımız her zaman yanımızdaydı. Biz umutsuzluğa düştüğümüzde bile O, düşmedi. Çok teşekkür ederim Başkanım, iyi ki varsınız. Ben OKEP’i sosyal sorumluluğun en güzel örneği olarak görüyorum. Daha çok çalışacağız, daha çok kadına dokunacağız” dedi.

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