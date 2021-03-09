Eskişehirspor’da Ankara Keçiörengücü deplasmanı hazırlıkları başladı

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TFF 1’inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor yarın deplasmanda oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarına başladı.

Antrenman Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde Teknik Direktör Cengiz Seçsev yönetiminde gerçekleştirildi. Siyah kırmızılı ekip saat 14.30’da başlayan antrenmanda ısınmanın ardından taktik ve koordinasyon çalışmaları yaptı. Eskişehirspor TFF 1’inci Lig’in 26’ncı haftasında oynayacağı Ankara Keçiörengücü deplasmanında cumartesi günü saat 13.30’da sahaya çıkacak.

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