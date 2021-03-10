Anadolu Üniversitesi dijital karikatür arşiviyle eğitime yeni bir boyut kazandırıyor Dijital ortama aktarılan karikatürler eğlendirirken öğretiyor Prof. Dr. Mesut Kurulgan: “Çalışmamız pandemi sürecinde önemli bir yer teşkil etti”

Anadolu Üniversitesi müzelerinde hem reel hem de sanal ortamda sergilenen ve dijital arşive alınan karikatürler, öğrenimde görsel destek sağlama amacıyla kullanılarak eğitimi farklı bir boyuta taşıyor.

Korona virüs salgını nedeniyle her alanda olduğu gibi eğitimde de dijitalleşmenin önemi hızla artıyor. Üniversitelerde yaklaşık 1 yıldır uzaktan eğitim yapılıyor. Bu süreçte birçok üniversite sistemlerini uzaktan eğitime eksiksiz uyarlamaya çalışırken, Anadolu Üniversitesi dijital ortamda sunduğu içeriklere bir yenisini daha ekleyerek uzaktan eğitimde görsel desteği zenginleştiriyor. Farklı sanatçıların kaleme aldığı karikatürler, üniversite bünyesindeki müzelerde sergilenmesinin yanı sıra artık dijital arşivlerde de kendine yer buluyor. Kalıcı olması için geleneksel ortamdan dijitale aktarılan karikatürler, eğlendirici ve öğretici nitelikleriyle ilgi topluyor. Anadolu Üniversitesi tarafından arşive kazandırılan 5 bin 350 karikatür, sanal müze uygulamasıyla dijital ortamda ziyaret edilebiliyor.



“Açıköğretim sistemine de katkı sağlamak istedik”

Dijital karikatür arşivinin eğitim alanında önemli bir atılım olduğunu belirten Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Kurulgan, Açıköğretim Fakültesi sistemine katkıda bulunmak istediklerini ifade ederek, “Sürekli sergiler yapılıyordu ama bir arşiv yoktu. Aradığınız karikatüre ulaşmanız da oldukça sıkıntılıydı. Bizde etkin bir arşiv sistemi nasıl oluşturabiliriz diye düşündük. Anahtar kelimelerle çizerin adından bu eserlere ulaşabilmeyi amaçladık. Aslında sadece amacımız bir dijital arşiv oluşturmak değildi. İkinci boyutu da dünya markası olan Açıköğretim sistemine de katkı sağlamak istedik. Açıköğretim Fakültesi’nde kitap içerikleri ve çeşitli materyaller üretiliyor. Bu materyal geliştirme sürecinde karikatürlerle kitapların oluşturulması düşünüldü. Bir diğer amacımız da buydu” şeklinde konuştu.



“Çalışmamız pandemi sürecinde önemli bir yer teşkil etti”

Projenin Covid19 salgınından önce bittiği ancak pandemi sürecinde öneminin arttığını dile getiren Kurulgan, şunları söyledi:

“20162019 yılları arasında bu projeye başlayıp bitirdik. O dönemlerde pandemi yoktu ancak dijitalleşme süreci vardı. Geleneksel ortamdaki yayımları dijital ortama aktararak daha kalıcı hale getirilmesi amaçlanıyordu. Yaptığımız çalışma küresel pandemi sürecinde önemli bir yer teşkil etti. Salgın nedeniyle şu anda müzelerimizin çoğu kapalı. Bu arşiv projesi sayesinde dijital ortamda sergiler açılabiliyor. 5 bin 350 karikatürü arşive kazandırdık.”

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