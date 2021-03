"Anadolu Üniversitesi 2020 Ar-Ge ve İnovasyonda Kadın Zirvesi Ödülleri" sahiplerine takdim edildi

“Anadolu Üniversitesi ArGe ve İnovasyonda Kadın Zirvesi 2020 Ödülleri” 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Anadolu Üniversitesi ArGe ve İnovasyon Koordinasyon Birimi Teknoloji Transfer Ofisi (ARİNKOM TTO) çatısı altında gerçekleştirilen tören, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Nurbiye Uz’un anısına düzenlendi. ArGe ve inovasyon alanında beş kategoride, 53 kadın araştırmacıya verilen ödüller; Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Sözen, Prof. Dr. Betül Demirci, Prof. Dr. İbrahim Kaya, Prof. Dr. Fatih Temizel, Anadolu Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKAUM) Müdürü Doç. Dr. Zerrin Sungur Taşdemir ve ARİNKOM TTO Yöneticisi Mehmet Hakan Dağ tarafından takdim edildi.



“Bugün Anadolu Üniversitesinin gurur günü”

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, "Bugün üniversitemizin gurur günü ve bu anlamlı günde siz kıymetli bilim kadınlarımız ile beraber olmaktan onur duyuyoruz. Hiç şüphesiz ki bir toplumun gelişmesi, kadının toplumsal hayattaki yeri ve konumuna bağlıdır. Çünkü her şey kadınla başlıyor, kadınla anlam ve değer kazanıyor. Cennetin analarımızın, kadınlarımızın ayakları altına serildiğini belirten yüce dinimiz İslam, bırakın kadına el kaldırmayı, 'Öf' bile dememeyi emretmiştir. Bizler geçmişten bugüne, hayatın her aşamasında kadınlarımız ile birlikte omuz omuza mücadele vererek çalışmış, üretmiş ve yükselmiş bir milletiz” ifadelerini kullandı.



“Üniversitemizin kadın personel sayısının, erkek personel sayısından daha fazla olması, fırsat eşitliğini ne kadar içselleştirdiğinin de bir göstergesi”

Kadınlara yönelik ayrımcılığın karşısında olduklarını belirten Prof. Dr. Erdal, “Ülkemizde 1914 yılında kadınların yükseköğrenime dâhil olma serüveni, Cumhuriyetimizin getirdiği kazanımlar ile birlikte güçlü bir şekilde devam ediyor. Üniversitemizde 60 yıldır eğitimde fırsat eşitliği sağlayarak başarıyla sürdürdüğü bütün faaliyetlerde her yaştan ve her kesimden kadının toplumsal hayatta daha güçlü bir şekilde var olması için önemli bir misyonu yerine getiriyor. Yine üniversitemizin kadın personel sayısının, erkek personel sayısından daha fazla olması da bu fırsat eşitliğini ne kadar içselleştirdiğinin de bir göstergesi” şeklinde konuştu.



“İnsanlığın ortak refahı için dünyanın kadınlar tarafından daha çok yorumlanmasına ihtiyacımız var”

Bilim kadını kimliğinin topluma rol modeli oluşmasına vesile olacağını söyleyen Prof. Dr. Fuat Erdal, “Şu an sadece özveri ile yürüttükleri eğitim ile değil, ArGe ve inovasyon alanında yürüttükleri çalışmalar ile de insanlığın bilgi dağarcığına katkı sağlayan bilim insanlarımız ile bir aradayız. Bu yıl ilk kez düzenlediğimiz bu etkinliğin; bilim kadını kimliğinin toplumda rol modelinin oluşmasına vesile olacağını, bu alanlarda çalışmalar yürütecek genç bilim kadınlarına motivasyon sağlayacağını ümit ediyorum. Bütün insanlığın ortak refahı ve mutluluğu için dünyanın, kadınlar tarafından daha çok yorumlanmasına ihtiyacımız var. Bunu sağlamak için hep beraber daha çok bilim kadını yetiştirmek zorundayız. Bu eşsiz vatanı yaşatmak için anne, öğretmen, bilim insanı, sanatçı, sporcu, asker ve hepsinden önce kadın olarak emek vermiş herkese teşekkür ediyor, Üniversitemizin gurur gününde bu salonda beraber olduğumuz bilim kadınlarımızın nezdinde tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor ve saygılarımı sunuyorum” dedi.



“Değerli kadın araştırmacılarımızı ve hepinizi kutluyorum”

AKAUM Müdürü Doç. Dr. Zerrin Sungur Taşdemir ise yaptığı açılış konuşmasında, salgın döneminde kadınların yüklerinin arttığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Değerli kadın araştırmacılarımızı kutluyorum. Salgın döneminde zor bir yılı geride bıraktık. Son bir yılı değerlendirdiğimizde, kadınların yükünün arttığını görüyoruz. Yapılan bilimsel araştırmalara göre hem ev içi emek eşitsizliği konusunda hem de yaşanan şiddet olaylarında ciddi bir artış söz konusu.”

AKAUM hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Sungur Taşdemir, “Daha çok bilimsel araştırmalar, çeşitli projeler, bilimsel makaleler öncelikli olmak üzere, dönem içerisinde çeşitli sosyal faaliyetlerimiz ve farkındalık yaratma çabalarımız da oluyor. Öğrencilerimize, personelimize dertleşmek için sohbet etmek için ya da bizimle faaliyet göstermek için gelen herkese kapımız açık. Kadınlar için şiddetten uzak, daha güvenli, adil ve özgür bir dünya için herkesi bu alanda emek vermeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

