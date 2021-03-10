Eskişehir’de mutasyonlu virüs çıkan apartman karantinaya alındı

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Eskişehir’de bir vatandaşta mutasyonlu korona virüs görülmesinin ardından, yaşadığı apartmandaki 50 kişi karantinaya alındı.

Eskişehir'de bir sitenin aynı bloğunda bulunan dairelerde yaşayan 4 kişi, Covid19 belirtileri üzerine Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne giderek test yaptırdı. Yapılan testlerde 4 kişide mutasyonlu korona virüs tespit edilmesi üzerine, Tepebaşı İlçe Hıfzıssıhha Kurul’u tarafından 14 dairede bulunan yaklaşık 50 kişinin, 10 günlük süreyle karantina altına alınması kararı verildi. Yenibağlar Mahallesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı üzerinde bulunan Maliyeciler sitesi C bloğunun apartman kapısına polis ekiplerince şerit çekildi.

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