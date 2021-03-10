Mihalgazi’de berber, hamam ve masaj salonlarına korona virüs denetimi

İçişleri Bakanlığının yayımladığı "Haftalık Tematik Denetim Genelgesine" istinaden, Eskişehir Mihalgazi ilçesinde faaliyet gösteren berberler, masaj salonları ve hamamlarda korona virüs denetimi yapıldı.

Mihalgazi Kaymakamlığınca oluşturulan iş yeri denetim ekipleri, belediye denetim ekipleri ve Esnaf Odası denetim ekipleri hamam, berber ve masaj salonlarına giderek başta genel temizlik olmak üzere, pandemi şartlarına uygunluğu kontrol edildi. Denetim esnasında esnafa uyulması gereken kurallarla ilgili gerekli bilgilendirmeler yapan ekip, ayrıca hizmet alan vatandaşlara da salgın döneminde uyulması gereken kuralları bir kez daha hatırlattı.

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