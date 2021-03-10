AFAD'dan Günyüzü ilçesinde KBRN ve doğal afet eğitimi

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Günyüzü ilçesinde; kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer saldırı (KBRN) ve doğal afet eğitimi verildi.

Günyüzü Belediyesi Kültür Evi'nde gerçekleştirilen eğitimde; deprem, yangın, sel ve nükleer saldırı eğitimleri ele alındı. AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen seminere, daire amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.

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