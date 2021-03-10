Yakalama kararı bulunan 7 kişi tutuklandı

Eskişehir'de haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 7 şahıs polis ekiplerince yakalanıp çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince aranan şahısların yakalanması amacıyla kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, "Vergi usul kanununa muhalefet" suçu kapsamında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan L.E. ile 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan D.S., Y.Ç. ve 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan K.B. isimli şahısları yakaladı. Öte yandan "Resmi belgede sahtecilik' suçu kapsamında hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan K.B., "Parada sahtecilik" suçu kapsamında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan B.A. ve "Kişinin kendini kamu görevlisi veya banka, sigorta kurumlarının çalışanı olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık" suçu kapsamında 4 yıl hapis cezası bulunan U.K. ise düzenlenen operasyonla saklandıkları ikametlerde yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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