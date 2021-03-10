ESOGÜ'den 7-13 Mart Dünya Glokom Haftası açıklaması

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından 713 Mart Dünya Glokom Haftası dolayısıyla bilgilendirici bir açıklama yapıldı.

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nın açıklamasında, “Körlük nedenleri arasında ikinci sırada yer alan, sinsi ve ilerleyici bir hastalık olan glokom, günümüzde tüm dünyada yaklaşık 78 milyon kişiyi etkilemektedir. Glokomda erken tanı ve tedavi, görmenin korunması açısından çok önemlidir. Gelişmekte olan toplumlarda glokom olgularının %90’ının hasta olduğunu bilmeyen kişilerden oluştuğu saptanmıştır. Bu nedenle her sene yapılan Dünya Glokom Haftası etkinlikleri, toplumda glokom ve göz sağlığı ile ilgili yüksek sağlık okuryazarlığı sağlamak için büyük bir fırsat oluşturmaktadır" denildi.

Açıklamanın devamında, "Türkiye’de de birçok sağlık kuruluşu glokoma karşı toplumsal bilinçlenmeye katkıda bulunmak için etkinlikler düzenlemektedir. ESOGÜ Göz Hastalıkları Bölümü olarak yaklaşık 10 yıldır çeşitli aktiviteler yaptığımız glokom haftasında, bu yıl Covid19 pandemisi nedeniyle görsel materyal, broşür ve basın bildirisi hazırlayarak glokom gelişmesindeki risk faktörleri ve hasta takibinin önemini vurguladık. Glokom gelişmesinde öne çıkan risk faktörleri arasında; ileri yaş, ailede glokom öyküsü, göz içi basınç yüksekliği, yüksek miyop veya hipermetrop gibi kırma kusurları, uzun süre kortizon kullanımı, diyabet, migren, yüksek ve düşük kan basıncı, dolaşım bozukluğu sayılabilir. Bunun yanında göz travması geçirilmesi, bazı göz ameliyatları, ince göz siniri ve kornea dokusu da risk oluşturabilir. Coğrafi bölgeye göre glokom olgularının özellikleri değişiklik göstermektedir. Örneğin sinsi ve ağrısız olan açık açılı glokom öncelikle beyaz ırk ve Afrika toplumunda sık bulunurken, Asya’da daha çok kapalı açılı glokom görülür. Kapalı açılı glokom yüksek göz tansiyonu, göz ağrısı ve hızlı görme kaybı ile daha gürültülü bir klinik durum yaratabilir. Ayrıca ülkemizde eksfoliyatif sendrom denilen ve tüm sistemi etkileyen glokom tipi de sık görülmektedir. Doğumsal veya erken çocukluk döneminde yapısal bozukluklar sonucu glokom gelişebilir. Özellikle gözleri iri olan ve ışığa bakamayan bebeklerde doğumsal glokom düşünülmelidir. Glokoma bağlı görme kaybının geri dönüşü yoktur. Bu nedenle erken tanı ve tedavi için düzenli göz muayenesi olunması önemlidir. Glokom tedavisinde göz tansiyonu düşürülerek görme kaybının ilerlemesi yavaşlatılabilir. Bunun için çeşitli göz damlaları, lazer tedavisi ve cerrahi uygulama hastanın durumuna göre tercih edilir. Ancak glokomda kötü gidişi engellemek için tedaviye uyum (hastanın göz damlalarını zamanında ve sürekli kullanması) ve kişinin göz kontrollerini aksatmaması gerekmektedir. Covid19 pandemisi birçok hastalıkta olduğu gibi glokomda da erken tanı ve hasta takibinde aksamalara neden olmuştur. Tüm önlemleri alarak gerekli sağlık kontrollerinin yaptırılmasının önemli olduğu unutulmamalıdır" ifadeleri kullanıldı.

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