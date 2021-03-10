Zimmetine 800 bin lira geçirdiği iddia edilen muhasebeci tutuklandı

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ESKİŞEHİR (DHA)ESKİŞEHİR´de Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi´nde muhasebeci olarak çalışan Muhammet T., zimmetine yaklaşık 800 bin lira geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınarak sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir Motorlu Taşıyıcılar Kooperafi'nin hesaplarında yapılan incelemede yaklaşık 800 bin liranın muhasebeci olarak çalışan Muhammet T. tarafından zimmetine geçirildiği tespit edildi. Kooperatif yöneticilerinin ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Muhammet T., evinde yakalanarak, gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi´nde ifadesi alınan şüpheli Muhammet T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece `zimmet´ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2021-03-10 17:31:48



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