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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zimmetine para geçirdiği iddia edilen kişi tutuklandı

İHA

Zimmetine para geçirdiği iddia edilen kişi tutuklandı

Eskişehir’de bir kooperatifte muhasebeci olarak çalışan kişi zimmetine 800 bin lira geçirdiği iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin hesaplarında açık tespit edildi. Yapılan incelemede yaklaşık 800 bin liranın muhasebeci olarak çalışan Muhammet T. tarafından zimmetine geçirildiği anlaşılınca kooperatif yöneticileri durumu polise bildirdi. İhbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Muhammet T., evinde yakalanarak gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nde ifadesi alınan şüpheli Muhammet T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece ‘zimmet’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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