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İşletmeler tekrar kapanmak istemiyor Vaka sayısının artmaması ve buna bağlı olarak tekrar kapanmamak için herkesin kurallara riayet etmeli İşletmecilerden, "Yetkili merciler bizi sürekli denetlesin” talebi

İHA

İşletmeler tekrar kapanmak istemiyor Vaka sayısının artmaması ve buna bağlı olarak tekrar kapanmamak için herkesin kurallara riayet etmeli İşletmecilerden, "Yetkili merciler bizi sürekli denetlesin” talebi

Yeni normale geçişle birlikte restoran ve kafe gibi işletmelerde yüzde 50 kapasiteyle hizmet verilmeye başlanırken, iş yeri sahipleri tekrar kapanmamak için kurallara riayet edilmesi gerektiğini söylüyor.
Korona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde yaklaşık 1 yıldır çeşitli kısıtlamalar uygulanıyor. Teması azaltmak ve salgını kontrol altına almak için kafe, restoran, lokanta, çay bahçesi ve benzeri işletmeler ise tedbirler kapsamında yaklaşık 100 gün boyunca kapalı kaldı. Mart ayı itibariyle 4 renkten oluşan haritaya göre düşük, orta ve yüksek riskli grupta yer alan illerde bu işletmeler, 07.0019.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteyle hizmet sunmaya başladı. Uzun bir aranın ardından açılmayla birlikte işletme sahipleri de rahat bir nefes aldı. Müşteri kabul edilmesiyle birlikte işlerinde hareketlilik yaşandığını belirten restoran sahipleri, vaka sayısının artmaması ve buna bağlı olarak tekrar kapanmamak için herkesin kurallara riayet etmesi gerektiğini söyledi.

“Tekrar kapanmak istemiyoruz”
Vakaların artmaması için tüm işletmelerin ve vatandaşların kurallara uyması gerektiğini ve tekrar kapanmak istemediklerini vurgulayan Eskişehir Etevim Steakhouse işletmecisi Servet Keskin, “Gerçekten de çok uzun bir aradan sonra, yaklaşık 100 günlük bir bekleyişin ardından sevinçli bir şekilde işletmelerimizi açtık. Güzel bir talep gördük ve biz de özlediğimiz misafirlerimize kavuşmuş olduk. Bu süreçte bizim de tüm meslektaşlarımızın da daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Biz gerekli tüm tedbirlerimizi aldık. Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyoruz. Çevreden gördüklerimiz ve duyumlarımıza göre bu kurallara dikkat etmeyenler var. Bunlara riayet etsinler çünkü biz kapanmak istemiyoruz. Kapanma gerçekleştiği zaman hem işletmeler olarak hem de personel olarak büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bu durum bir makinenin işleyişi gibi değil. Düğmeye basıp kapataç yapamıyorsunuz. Kapanırsak çok büyük sorunlar bizi bekliyor. Yetkili mercilerimizin bizi sürekli ve sıkça denetlemelerini talep ediyoruz. Sonuçta denetim olur ve bunların sıklığı artarsa herkes daha fazla dikkat edecek. Biz de bu süreci daha iyi aşacağız” diye konuştu.

“Paket serviste kazancımız düşük”
Yeni normale geçişten önce paket servisiyle hizmete devam ettiklerini ancak yeterli kazanca ulaşamadıklarının altını çizen Keskin şunları kaydetti:
“Paket servis kısmında da önemli noktalar var. Biz bir şekilde bu hizmeti veriyoruz ama bu hizmetten düşük bir kârımız oluyor. Bu da hiçbir şeye yetmiyor, ne kiramızı ne de personel masrafımızı karşılıyor. Devletimizden kira, KDV ve stopaj konusunda indirimler geldi. Bu süreci 2021’de de devam ettirmelerini talep ediyoruz. Bunları eğer sıfırlarlarsa bize bir merhem olacaktır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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