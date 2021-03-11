İnönü’de korona virüs denetimleri sürüyor

Eskişehir’in İnönü ilçesinde korona virüs denetimleri hız kesmeden devam ediyor.

İçişleri Bakanlığının "Haftalık Tematik Denetim" genelgesi kapsamında tüm yurtta olduğu gibi İnönü ilçesinde de korona virüs denetimlerine devam ediliyor. Denetim, ilçedeki market, lokanta, fırın, berber ve kıraathaneler olmak üzere vatandaşların yoğun kullanım alanlarında gerçekleştirildi. Ayrıca denetimlerde hem vatandaşlar hem de esnaf maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıldı.

Denetime,İnönü İlçe Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt, İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı ve kurum amirleri katıldı.

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