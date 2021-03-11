Eskişehir'de artan vaka artışı esnemelerden kaynaklı

Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) ArGe Komisyonu Başkanı Ayberk Kırçın ülke genelinde risk oranı düşük illerdeki kısıtlamaların esnetilmesi ile birlikte artan vaka artışlarını değerlendirdi.

Ülke genelinde korona virüs nedeniyle 1 Mart tarihinde vaka sayısı belli sayının altında olmasına göre düşük riskten çok yüksek riske doğru, mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklerle sıralandı. Kısıtlamaların gevşetilmesiyle başta mekânlarda oturma yasağının kalkması, 1 Mart tarihin de sarı renkle düşük riskin bir üstünde yani orta risk gurubunda olan Eskişehir’deki vakalar yeniden tırmanışa geçti. Artan korona virüs vakaları ile ilgili konuşan ESMİAD ArGe Komisyonu Başkanı Ayberk Kırçın, 1 Mart itibariyle ülke genelinde birçok şehirde kısıtlamaların esnetildiğini hatırlattı. Gevşetilen kısıtlamalarla birlikte geçen 10 günlük süreyi değerlendiren Kırçın, sokaklardaki insan yoğunluğuna dikkat çekti. Ayberk Kırçın; “1 Mart tarihinde yapılan açıklamalar neticesinde ülkemizin büyük bir bölümünde yasaklar esnetildi ve birçok esnafımız işyerlerini açtı vatandaş sokağa çıktı. Yaklaşık 10 günlük bu süreçte neler yaşandı hepimiz gözlemlemişizdir. Öncelikle ülke genelindeki vaka artışları dikkatimizden kaçmadı bu artışta yasakların kalkmasının etkisi oldu mu? Kırmızı renkle belirtilen yasakların devam ettiği şehirlerimizdeki artış aslında esnemeden kaynaklanmadığını gösteriyor. Fakat sokaklardaki insan yoğunluğu ve kurallara uyulmadan gerçekleştirilen toplu organizasyonlar gelecek olan felaketin habercisi gibi. Otobüs, tramvay duraklarında oluşan kalabalıklar alışveriş merkezlerindeki insan yoğunluğu tehlike arz etmektedir. Vatandaşlarımızın daha dikkatli olması daha itina ve titiz davranması gerekmektedir. Hepimiz yasaklı o kara günlerin ne kadar bunaltıcı olduğunu biliyoruz. Esnaflarımız bu süreçte büyük yaralar aldı şimdi esnemeler sayesinde yeni yeni iş yerlerini açıp evlerine ekmek götürme çabası içerisindeler. Lakin esnafımızda şu konuda hassas olmalıdır. 10 günlük süreçte gözlemlerimin bir kısmı da kafe ve restoranlarla alakalı oldu baktığımızda yüzde 50 ile açılması gereken, sosyal mesafeye uyması gereken mekânlar bu kurallara pek itibar etmediği görülmüştür. Bu şekilde devam ettiği sürece o kara günlerin geri gelmesi kaçınılmaz olup esnafımız kepenk indirmek durumunda kalabilir. Toplum olarak daha fazla dikkat etmeliyiz. Her şey bizlerin elinde esnafımıza kendimize tekrar o kara günleri yaşatmamak için kurallara her zamankinden daha fazla uymalıyız” diye konuştu.

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