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14 Mart Tıp Bayramı kutlaması Özel Ümit Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hakan Bozoğlu: "Sağlık çalışanlarının bu zorlu süreçte ne kadar kutsal bir görev yaptıkları bir kere daha anlaşıldı"

İHA

14 Mart Tıp Bayramı kutlaması Özel Ümit Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hakan Bozoğlu: "Sağlık çalışanlarının bu zorlu süreçte ne kadar kutsal bir görev yaptıkları bir kere daha anlaşıldı"

Özel Ümit Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hakan Bozoğlu 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.
Dr. Bozoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada; “İnsanı yaşatmayı, insanın acısını azaltmayı, derdine derman olmayı, mesleği olarak seçen başta Özel Ümit Hastaneleri bünyesinde görev alan 85 hekimimiz ve 594 sağlık çalışanımızla beraber, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlar, onlara bu kutsal yolda başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.
Dr. Bozoğlu, Koronavirüs’e karşı olağanüstü fiziksel ve ruhsal bir mücadele içerisinde yer alan tüm sağlık çalışanlarının bu zorlu süreçte ne kadar kutsal bir görev yaptıklarının bir kere daha anlaşıldığını kaydetti.
SAĞLIKÇILARIMIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ
Özel Ümit Hastaneleri hekim ve sağlık çalışanları olarak Eskişehir halkına sağlık hizmeti vermekten, hastalıkta ve sağlıkta onların yanında olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Dr. Bozoğlu, “Sağlık hizmetlerinin ülkemizde en üst seviyeye çıkarılmasını kendisine görev edinen, sadece hayat kurtarmaktan fazlasını yapmaya çalışan, teknolojiyi takip eden, insanın yaşam kalitesini arttırmak için gecesini gündüzüne katan, koruyucu hekimlik ilkesini benimseyen sağlıkçılarımız bizim için çok değerlidirler” şeklinde konuştu.
TÜM ZOR KOŞULLARA RAĞMEN YARDIMA KOŞTULAR
Her zaman bu zorlu mesleği özveri içerisinde icra eden sağlıkçıların bu yıl gecesi gündüzü olmadan Koronavirüs’e karşı olağanüstü fiziksel ve ruhsal bir mücadele içerisinde yer aldıklarını hatırlatan Dr. Bozoğlu, “Sağlık çalışanları, endişe, stres ve aşırı yoğun mesai saatleri ile sağlık hizmetini sürdürdü. Bu mücadelede karşılaşılan olumsuz koşullar, beraber omuz omuza çalıştığı ekip arkadaşlarını kaybetmenin hüznü, ailelerine virüs bulaştırma korkusu onları yoldan döndürmedi. Her zaman olduğu gibi insan sağlığını her şeyden üstün tuttular ve yardım için bir an bile tereddüt etmediler. Bu dönemde mesleğimizin kutsallığını bizlere bir kez daha hatırlattılar” dedi.
Dr. Bozoğlu, sözlerini şöyle tamamladı; "Bu vesile ile kuruluşumuzdan bugüne kadar yanımızda olan ve desteklerini bir gün olsun esirgemeyen tüm Eskişehir halkına Özel Ümit Hastaneleri sağlık çalışanları olarak sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Eskişehirimize sağlıklı ve ümitli günler dileriz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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