Tepebaşı Belediyesi Bahar Dönemi Çocuk Programları başlıyor

Tepebaşı Belediyesi Bahar Dönemi Çocuk Programları için kayıtlar başladı. Çocukların gelişimine yarar sağlayacak ve ücretsiz olarak düzenlenen programlar için kayıt işlemleri, 26 Mart tarihine kadar yaptırılabilecek.

10 farklı branşta düzenlenecek kurslar için 10 Mart tarihinde başlayan kayıtlar, 26 Mart’a kadar devam edecek. Pandemi dolayısıyla kontenjanlar sınırlı şekilde belirlenirken, öğrenciler eğitimlere pandeminin seyrine bağlı olarak yüz yüze ya da online olarak katılabilecek. Tüm tedbirlerin alındığı çeşitli merkezlerde düzenlenecek ve 318 yaş arasını kapsayan programlar arasında satranç, oyun ve beceri grubu, resim, jimnastik, çocuk yogası, drama, öykü atölyesi, etüt, donguri Japon matematiği ve eğlenceli matematik yer alıyor.

Yüz yüze programların 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi, Esentepe Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi, Çukurhisar Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi, Hedef Batıkent Belde Evi, Özdilek Sanat Merkezi, Matematik Evi, Batıkent Belde Evi ve Fevzi Çakmak Belde Evi’nde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bahar Dönemi Çocuk Programları hakkında bilgi almak isteyen veliler, 0 (222) 321 56 11 numaralı telefondan yetkililere, Tepebaşı Belediyesi’nin “www.tepebasi.bel.tr” web adresindeki Qr kodu okutarak ise kayıt formuna ulaşabilecekler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.