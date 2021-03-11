Kuaförler hafta sonu kısıtlaması kalktığı için mutlu

Yeni normale geçişle birçok ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılırken, kuaförler daha fazla vatandaşa hizmet verebildikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesine göre uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Mart ayı itibariyle düşük ve orta riskli illerde tamamen kalktı. Yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde ise sadece pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Covid19 risk haritasında sarı renkle gösterilen, yani orta risk grubunda bulunan Eskişehir’de kuaförler hafta sonu çalışabildikleri için mutlu. Hafta içi mesai saatleri nedeniyle kuaförlere gidemeyen vatandaşlar artık hafta sonu kuaför bakımlarını yaptırabiliyor. Durum böyle olunca daha fazla müşteriye hizmet sunma imkânı yakalayan kuaförler, işlerinin arttığı için heyecanlı. Hafta sonu kısıtlamalarının başlangıcından itibaren kazançlarının yarı yarıya düştüğünü belirten kuaförler, ilerleyen günlerde zararlarını azaltabilecekleri için umutlu olduklarını dile getirdi.



“Hafta sonu kısıtlaması kalktıktan sonra işlerimiz yoğunlaştı”

Normalleşmenin çalışan kesime rahat bir nefes aldırdığını ifade eden Cool Hair Style isimli işletmenin sahibi kuaför Ekrem Kaçar, “Mart ayı itibariyle işletmelerin çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesi ve hafta sonu kısıtlamasının kaldırılması herkes açısından iyi oldu. Birçok esnaf ve işletmenin işlerinde hareketlilik başladı. Kuaför olarak bizim de hafta sonu kısıtlaması kalktıktan sonra işlerimiz yoğunlaştı. Vatandaşlarımız da mesai saatleri nedeniyle vakit bulamadıkları bazı işlerini artık hafta sonu yapabiliyor. Devlet dairelerinde çalışanlar ya da özel sektörde çalışıp gece kısıtlamasının başlamasına yakın işten çıkanlar için çok iyi oldu. Hafta içi kuaföre gidemeyenler, hafta sonu gelmeye başladı. Durum böyle olunca hem bizim işimiz arttı hem de vatandaşlar için daha iyi oldu” dedi.

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