AKAUM çevrim içi seminerinde “Toplumsal Cinsiyet ve Göç: Dünya ve Türkiye’de Mülteci Kadınlar” konuşuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AKAUM çevrim içi seminerinde “Toplumsal Cinsiyet ve Göç: Dünya ve Türkiye’de Mülteci Kadınlar” konuşuldu

İHA

AKAUM çevrim içi seminerinde “Toplumsal Cinsiyet ve Göç: Dünya ve Türkiye’de Mülteci Kadınlar” konuşuldu

Anadolu Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, gerçekleştirdiği bilimsel araştırma projeleri, panel ve seminerlerin yanı sıra sergiler ve çevrim içi etkinliklerle de çalışmalarını sürdürüyor.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında bu yıl gerçekleştirilen seminer etkinliği de pandemi koşulları nedeni ile çevrim içi olarak düzenlendi. Seminerde, Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü Araş. Gör. Dr. Mine Karakuş Yetkin’in, BM ve Uluslararası Af Örgütü raporlarına, akademik literatürde yer alan güncel alan araştırması bulgularına ve tamamlamış olduğu doktora tez çalışmasındaki alan deneyimlerine dayanarak dünyada ve Türkiye’de kadınların mültecilik deneyimleri, temel sorunları ve baş etme/hayatta kalma stratejileri konu edildi. Medya ve hâkim söylemde mülteciler, şiddet, çatışma ve doğal afetlerden etkilenen kadın ve kız çocukları, savaş ve çatışma ortamında ailenin koruyucu erkek üyelerini kaybeden kadınların durumları seminere konu olan başlıklar arasında yer aldı.

“Zaten var olan toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlikler iyice derinleşmektedir”
Yetkin, seminerde yaptığı konuşmasında, “Bu kadınlar için mülteci olmak, ailelerinin, çocuklarının geçimini sağlamak, kendi sosyal çevrelerinden ve alışageldikleri destek kaynaklarında uzak bir şekilde, son derece kısıtlı koşullar içinde hayatta kalma mücadelesi vermektir. Bir kriz durumu patlak verdiğinde zaten var olan toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlikler iyice derinleşmektedir. Bu derinleşme; artan toplumsal cinsiyet temelli şiddet, hayati hizmetlerden, karar alma süreçlerinden dışlanma, kısıtlı hareketlilik ve güvensizlik ortamı gibi durumları içermekte” dedi.

“Krizler en çok kadınların yaşam kaynaklarını vurur”
Konuşmasının devamında Yetkin, “Kriz ve savaş dönemlerinde sağlık hizmetine erişim son derece sınırlı olur ki bu durum, özellikle anne ve bebek ölümleri, sakatlıkları, yetersiz beslenmeye dayalı ciddi sağlık sorunları demektir. Örneğin; önlenebilir anne ölümlerinin yüzde 60’ı çatışma, yerinden edilme ve doğal afet durumlarında gerçekleşmektedir. Tecavüz, çocuk yaşta evlilik gibi eylemler kriz dönemlerinde ciddi bir artış gösterir. Özellikle koruma ve güvenlik mekanizmalarının bozulduğu bu durumlarda kadınlar ve kız çocukları temel hakları olan şiddetsiz bir yaşam hakkından mahrum kalırlar. İstatistiklere göre her 5 mülteci ya da yerinden edilmiş kadından biri cinsel şiddet yaşamıştır ki, kadınların bu durumu dile getirmelerini engelleyecek sosyalkültürelkurumsal yapıları da düşünecek olursak çok daha yüksek bir oran söz konusudur” ifadeleriyle seminer süresince toplumsal cinsiyet bağlamında göç ve özelde mülteci hareketliliği içinde kadınların durumu hakkında çarpıcı bilgiler paylaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ATAP A.Ş.’de görev değişikliği
YEREL HABERLER ATAP A.Ş.’de görev değişikliği
Eskişehir'de yüksek kesimlere kar yağdı
YEREL HABERLER Eskişehir'de yüksek kesimlere kar yağdı
Öğretmenin testi pozitif çıktı, 34 öğrenci 'tedbiren' karantinaya alındı
YEREL HABERLER Öğretmenin testi pozitif çıktı, 34 öğrenci 'tedbiren' ...
Başkan Bozkurt’a teşekkür plaketi
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt’a teşekkür plaketi
Eskişehir´de kumar oynayan 38 kişiye 119 bin 700 lira ceza
YEREL HABERLER Eskişehir´de kumar oynayan 38 kişiye 119 bin 700 ...
Sivrihisar cinayeti davasına karar çıktı Eşini öldüren 64 yaşındaki kocaya 20 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Sivrihisar cinayeti davasına karar çıktı Eşini ...
Mühürlü dernek binasında kumar oynayan 38 kişiye 119 bin 700 TL ceza
YEREL HABERLER Mühürlü dernek binasında kumar oynayan 38 kişiye 119 ...
Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın Eskişehir halkına davet
YEREL HABERLER Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın ...
Kuaförler hafta sonu kısıtlaması kalktığı için mutlu
YEREL HABERLER Kuaförler hafta sonu kısıtlaması kalktığı için mutlu
Uzun süre maske kullanımı ciltte tahrişe ve yağlanmaya neden oluyor COVİD-19’un bir etkisi daha: Maskne
YEREL HABERLER Uzun süre maske kullanımı ciltte tahrişe ve ...
Tepebaşı Belediyesi Bahar Dönemi Çocuk Programları başlıyor
YEREL HABERLER Tepebaşı Belediyesi Bahar Dönemi Çocuk Programları ...
14 Mart Tıp Bayramı kutlaması Özel Ümit Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hakan Bozoğlu: "Sağlık çalışanlarının bu zorlu süreçte ne kadar kutsal bir görev yaptıkları bir kere daha anlaşıldı"
YEREL HABERLER 14 Mart Tıp Bayramı kutlaması Özel Ümit Hastaneleri ...
Eskişehir'de artan vaka artışı esnemelerden kaynaklı
YEREL HABERLER Eskişehir'de artan vaka artışı esnemelerden kaynaklı
İnönü’de korona virüs denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER İnönü’de korona virüs denetimleri sürüyor
Testosteron seviyesi Covid-19’un şiddetinde etken rol oynuyor Eskişehir Şehir Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Coşkun Kaya; "Erkeklik hormonu olarak bilinen testosteron seviyesinin düşük olduğu korona virüs hastaların rahatsızlığı daha ağır seyrediyor" "Çocuk sahibi olmak için aşılama ya da tüp bebek gibi yöntemleri kullanacakların beklemesinde fayda var"
YEREL HABERLER Testosteron seviyesi Covid-19’un şiddetinde etken rol ...
İşletmeler tekrar kapanmak istemiyor Vaka sayısının artmaması ve buna bağlı olarak tekrar kapanmamak için herkesin kurallara riayet etmeli İşletmecilerden, "Yetkili merciler bizi sürekli denetlesin” talebi
YEREL HABERLER İşletmeler tekrar kapanmak istemiyor Vaka sayısının ...
Bu kuaför herkese ücretsiz hizmet veriyor Şehit aileleri, gazileri ve yardıma muhtaç olanlara her gün, kandil günleri ise herkese ücretsiz tıraş
YEREL HABERLER Bu kuaför herkese ücretsiz hizmet veriyor Şehit ...
Eskişehir'deki sağlık çalışanlarından duygulandıran `koronavirüs´ klibi
YEREL HABERLER Eskişehir'deki sağlık çalışanlarından duygulandıran ...
Eskişehir´de 490 nüfuslu mahalle karantinaya alındı/ Fotoğraflar
YEREL HABERLER Eskişehir´de 490 nüfuslu mahalle karantinaya alındı/ ...
Zimmetine para geçirdiği iddia edilen kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Zimmetine para geçirdiği iddia edilen kişi tutuklandı
Zimmetine 800 bin lira geçirdiği iddia edilen muhasebeci tutuklandı
YEREL HABERLER Zimmetine 800 bin lira geçirdiği iddia edilen ...
Eskişehir'de bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Eskişehir'de bir mahalle karantinaya alındı
Eskişehir´de 490 nüfuslu mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Eskişehir´de 490 nüfuslu mahalle karantinaya alındı
Günyüzü ilçesinde 1 yıl aradan sonra muhtarlar ve daire amirleri toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Günyüzü ilçesinde 1 yıl aradan sonra muhtarlar ve ...