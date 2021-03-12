Jandarmadan okullarda “Trafik Dedektifleri ve İyi Dersler Şoför Amca” semineri

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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, okullarda eğitim seminerleri veriyor.

Yüz yüze eğitiminin başlamasıyla jandarma trafik ekipleri “Trafik Dedektifleri ve İyi Dersler Şoför Amca” projeleri kapsamında jandarma sorumluluk alanında bulunan tüm okullarda seminer verildi. Eğitim döneminin sonuna kadar devam edecek olan seminerlerde, 417 yaş grubu öğrencilere trafik bilincinin kazandırılması amaçlanıyor.

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