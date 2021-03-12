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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Mustafa Dündar, tarihi Odunpazarı bölgesinden çok etkilendi

İHA

Başkan Mustafa Dündar, tarihi Odunpazarı bölgesinden çok etkilendi

Teknik ekibi ile birlikte Odunpazarı tarihi bölgeyi gezerek incelemelerde bulunan Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, gerçekleştirilen sokak iyileştirmeleri, restorasyon ve fonksiyonlaştırma çalışmalarını yerinde gördü.
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, mevkidaşları ile bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Kurt son olarak Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile buluştu. Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarete Dündar’ın teknik ekibi de katıldı. İki başkan ziyaret sırasında bir süre sohbet ederek, belediye çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Konukseverliği için Başkan Kurt’a teşekkür eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmanlıya kurucu başkentlik yapmış Bursa’nın merkezinde yer alan Osmangazi’nin, tarihi miras yönünden son derece zengin olduğunu söyledi. Bu zenginliği ayağa kaldırmak, gelecek nesillere aktarmak için pek çok çalışma gerçekleştirdiklerini anlatan Dündar, “Bursa’nın ilk kurulduğu yer olan Hisar bölgesinde bir Arkeopark çalışmamız var. Yine aynı bölgede etap etap yürüttüğümüz restorasyon ve cephe sağlıklaştırma çalışmalarımız var. Bunun yanı sıra, Bursa’nın fethedildiği günü anlatan 42 metre çatı açıklığı dünyanın en büyük tam panoramik müzesi Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesini açtık. Müzemizi, 2 yıl içerisinde Dünya’nın 123 farklı ülkesinden 1 milyon 112 bin kişi ziyaret etti” dedi. Başkan Dündar, Başkan Kurt’u, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesini ziyaret etmeye davet etti.

“Tarih Odunpazarı'nda insanlardan hiç kopmadı”
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Odunpazarı’nı tarihin, bilimin, kültürün ve sanatın merkezi yapmak için çalıştıklarını söyledi. Odunpazarı’nda Geleneksel Anadolu Türk Mimarisinin en güzel örneklerinin bulunduğunu vurgulayan Başkan Kurt, Osmangazi ile Odunpazarı’nın bu yönüyle de birbirine benzediğini kaydetti. Tarihin ve kültürel mirasın korunup, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının çok önemli olduğunu dile getiren Başkan Kurt, “Odunpazarı evlerini korumak için çalışmalar yapıyoruz. Ama önemli olan da o evleri hem korumak hem de yaşamın içine katmak. Biz tarihi konakları restore ediyoruz, sonra onları müzeye, kitaplığa çevirerek yaşayan mekanlar yapıyoruz. Ataol Bahramoğlu Kitaplığı, Atatürk ile Bir Gün Müzesi böyle bir çalışmanın eseri. Yakında Devrim Erbil Sanatevi’mizi de açacağız. Kültür, tarih ve sanatı Odunpazarı’nda bir araya getirmeye devam edeceğiz. Odunpazarı tarihi bir bölge, çeşitli müzeler var ama aynı zamanda da yaşayan bir kent, orada hala yaşam devam ediyor. İnsanlar müzelerin yanında bulunan evlerinde yaşamaya devam ediyor, tarih burada insanlardan hiç kopmadı” diye konuştu. Başkan Kurt, ziyareti için Başkan Mustafa Dündar’a teşekkür etti.

“Odunpazarı yaşamın içinde yer alıyor”
Ziyaretin ardından Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, teknik heyetiyle birlikte Odunpazarı Evlerinin bulunduğu Tarih Bölgeyi ziyaret etti. Tarihi Bölgede gerçekleştirilen sokak iyileştirme, restorasyon ve fonksiyonlaştırma çalışmalarını yerinde inceleyen Dündar ve ekibi, Kurşunlu Külliyesi, Sıcak Cam Atölyesi, Lületaşı Müzesi, Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Müzesi, Ahşap Heykeller Müzesi, Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi, Ataol Behramoğlu Kitaplığı, Atatürk ile Bir Gün Müzesi, Atlıhan El Sanatları Çarşısını ve çalışmaları devam eden Devrim Erbil Sanat Evi’ni gezdi. Esnaf ve vatandaşlarla da sohbet eden Dündar, Odunpazarı Tarihi Bölge’den çok etkilendiğini söyledi. Odunpazarı Tarihi Bölge’nin Başkan Kurt’un da değdi gibi yaşamın içinde yer aldığını belirten Dündar, Odunpazarı’nın bu yönü ile diğer tarihi bölgelerden ayrıldığına dikkat çekti.

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