Vandallar yol güvenliğini sağlayan tepegöz güvenlik aynasını kırdı

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Eskişehir’de, araçların dönüşünde emniyeti sağlayan için yol kenarına konulan tepegöz trafik güvenlik aynası vandallar tarafından kırıldı.

Çankaya mahallesi Altay Caddesi üzerinde bulunan trafik güvenlik aynası kimliği belirsiz kişiler tarafından kırıldı. Sürücülere geniş açıda görüş imkanı sağlayan tepegöz ayna, Hisar Caddesi ile kesişim noktasında araçla dönüşlerin güvenliğini sağlıyordu. Aynanın kırılması nedeniyle kavşağa gelen sürücüler farklı noktalardan gelen araçları göremiyor. Bölgede trafik güvenlik aynasının olmayışı adeta kazalara davetiye çıkartırken, sürücüler bu sorumsuzların bulunup cezalandırılması gerektiğini belirtiyorlar.

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