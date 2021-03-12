Duyarsızca atılan molozlar çevre kirliliğine neden oluyor İnşaat atıkları vatandaşları tedirgin ediyor

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Eskişehir’in Çankaya mahallesinde yol kenarına atılan molozlar çirkin görüntüler oluştururken, çevrede yaşayan vatandaşların da tepkisine neden oluyor.

Çankaya mahallesinde yol kenarına gelişigüzel atılan moloz ve inşaat atıkları çevre kirliliğine sebep oluyor. Mahallede yaşayan vatandaşlar ve yoldan geçen araç sürücüleri, gördükleri çirkin manzara nedeniyle tepki gösteriyor. Çevre kirliliği ve ortaya çıkan çirkin görüntüler karşısında mahalleliler, sorumluların bulunmasını isteyerek yetkililerden yardım bekliyor.

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