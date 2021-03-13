Otomobil çarpan 'Zeytin'in kaza öncesi tüfekle vurulduğu ortaya çıktı



Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, bir otomobilin çarparak yaraladığı 5 yaşındaki Zeytin isimli sokak köpeğinin, çekilen röntgen fiminde kaza öncesi tüfekle vurulduğu ortaya çıktı. Sokak köpeklerini besleyen Zeynep Yurt (28), tedaviye alınan köpeğe çok üzüldüklerini belirterek, "Röntgende gözüken saçma, sol ön ayağının arka tarafında yağ dokusuyla birleşmiş. Bundan sonra asla eskisi gibi olmayacak" dedi.

Eskişehir'de gıda mühendisi olan, aynı zamanda sokak hayvanlarına yiyecek sağlayan Zeynep Yurt'un bakımını yaptığı Zeytin isimli 5 yaşındaki sokak köpeğine otomobil çaptı. Yurt, Zeytin'i ayağından yaralı halde buldu. Zeytin'i veterinere götürdü. Çekilen röntgen filminde köpeğin sol ön ayağının arka kısmında, saçma olduğu tespit edildi. Hemen ameliyat edilen köpek, tedaviye alındı.

Köpeğin artık eskisi gibi sokaklarda gezemeyeceğini söyleyen Zeynep Kurt, "Yıllardır Anadolu Üniversitesi civarında yaşayıp, hayatını idame ettiriyordu. Araç çarpmış ama hiç kimse ilgilenmediği için tedavi edilmemiş. İhbar üzerine gidip aldık ve kliniğe getirdik. Klinikte maalesef sağ ön ayağı tamamen çıkmış. Hemen operasyona alındı. Operasyon öncesi röntgeni çekildiğinde ise daha önce de havalı tüfekle vurulduğu ortaya çıktı. Röntgende gözüken tüfek saçması, sol ön ayağının arka tarafında yağ dokusuyla birleşmiş. Anlaşılan olayın üzerinden uzun bir süre geçmiş. Bundan sonra asla eskisi gibi olmayacak. Bir daha yıllardır özgürce yaşadığı sokaklara, kulübesinin olduğu, mama kaplarının bırakıldığı bölgeye dönemeyecek" dedi.

'ZEYTİN'E BİR YUVA ARIYORUZ'

Klinik masraflarını karşılamakta zorlandıklarını, Zeytin'e bir yuva aradıklarını belirten Yurt, "Zaten kliniğe yeterince borcumuz varken, bir de bu şekilde sokak hayvanlarını alıp tedavi ettirmeye çalışıyoruz. Bizler gönüllü olarak yeterince yükü sırtımızda taşıyoruz. Bir de üzerine bu şekilde arabaların çarpıp, bıraktığı hayvanlarla da uğraşıyoruz. Bu hayvanımız da bundan sonra hayatına pansiyonda devam etmek zorunda. Ama olursa tabii ki sıcak bir yuva arıyoruz. Eskişehir'de klinik borcunu üstlenecek bir gönüllü arıyoruz. Birçok iş adamı, şirket sahibi var. Herkes bir hayvanın sorumluluğunu alsa, fabrikasına bir kulübe koysa, onlara yuva olsa, sokaklarda bu risklerden de kurtulmuş olacaklar" diye konuştu.

'BİR AYDA 4 KÖPEĞE ARAÇ ÇARPTI'

Eskişehir'de son bir ay içerisinde 4 köpeğe araç çarptığına dikkat çeken Yurt, "Maalesef bunları yapanları tespit etmek çok zor. İhbar geldikten sonra gönüllüler koşuyor, yetişmeye çalışıyor ama gittiklerinde hayvan çoğunlukla ölmüş oluyor. Ölmediyse de bunun gibi engelli ya da sakat kalıyor. Bilmiyorum artık hayvanlardan ne istiyoruz? Ne alıp veremediğimiz var? Genel olarak Eskişehir'de yaşayan hayvanlar çok sakin, kısırlaştırılmış. Bu canice bir şey, söylenecek bir söz yok. Bir ay içerisinde dördüncü araba ile çarpıp kaçma vakamız bu. Yasada da var bu, sigortaya bildirdiğiniz zaman zaten karşılıyor. Sokak hayvanına çarptığınızda, yaralı hayvanı kliniğe bıraktığınız zaman sigorta bunu karşılıyor. Bence ceza kapsamına girip, hayvanlara bunu yapanların ceza almaları gerekiyor. Caydırıcı anlamda ciddi cezaların olması gerekiyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTANCaner AKSU

2021-03-13 09:50:20



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